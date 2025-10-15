بازار مسکن صف خرید ندارد/ افزایش جمعیت مستأجران تهران

داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره کاهش اجاره‌بها در تابستان امسال پس از خروج اتباع افغان از تهران اظهار داشت: کاهش قیمت اجاره بها متوجه تمام مناطق تهران نمی‌شد و گزارش میدانی از بازار اجاره در مناطق ٢٢ گانه تهران، کاهش قیمت اجاره پس از خروج اتباع افغان در همه مناطق تهران را تایید نمی‌کند.

وی تاکید کرد: کاهش قیمت اجاره پس از خروج اتباع افغان تنها مشمول مناطقی است که محل سکونت این جمعیت بوده و این کاهش اجاره‌بها در محله‌های جنوب تهران و در تنها بافتی که افغان سکونت داشتند، دیده می‌شود و مشمول تمام مناطق تهران نمی‌شود.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که سال گذشته این قراردادها ثبت نشده است و نمی‌توان این کاهش قیمت‌ها را به طور رسمی تأیید کرد و تمام این اظهارات در قالب آمارهای بازدیدهای میدانی بیان می‌شود.

بیگی‌نژاد در پاسخ به این سوال که آیا بازار خرید و فروش مسکن در حالت انتظار قرار دارد یا این وضعیت بازار رکود عمیق است و اینکه میزان معاملات مسکن به چه میزان رسیده، گفت: بازار منتظر نیست و این شرایط بازار دقیقا وضعیت رکود است، انتظار به این معنا است که در بازار صف خرید وجود دارد که این متقاضیان خرید منتظر وقوع اتفاقاتی هستند تا معامله را انجام دهند درصورتی که امروز در بازار مسکن خبری از صف خرید نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر شرایط سیاسی و برون رفت از شرایط تنش‌ها بازار به رونق برمی‌گردد، افزود: واقعیت این است که مردمی که توان خرید داشته باشند این موضوعات را در نظر نمی‌گیرند و موضوعی که باعث رکود بازار مسکن شده، بحث کاهش قدرت و توان خرید است و این عامل را می‌توان در افزایش جمعیت مستأجران و انتقال آنها به محلات پایین‌تر مشاهده کرد.

وی تاکید کرد: بی‌شک جمعیت مستأجران در تهران افزایش یافته و معاملات خانه اولی‌ها به حداقل رسیده‌است.

انتهای پیام/