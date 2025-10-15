برگزاری همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی با حضور مقامات ارشد کشاورزی و اقتصادی
نخستین «همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» با حضور مقامات عالیرتبه دولتی، مدیران بانکی، فعالان بخش کشاورزی و کارشناسان در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، همایش ملی «نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» صبح روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد. این همایش با هدف بررسی ابعاد مختلف تأمین مالی پایدار در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور در حالی برگزار شد که جمعی از مسئولان عالیرتبه، مدیران بانکی، کارشناسان و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند.
نوری قزلجه: امنیت غذایی تعطیلبردار نیست
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در سخنرانی خود با تأکید بر اهمیت خودکفایی در تولید غذا در این همایش گفت: امنیت غذایی تعطیلبردار نیست و برای دستیابی به آن باید از ظرفیت علمی، فناوری و سرمایهگذاری پایدار حداکثر استفاده را ببریم.
او با اشاره به محدودیت منابع آبی و خاکی کشور افزود: تنها راه عبور از بحران، تکیه بر بهرهوری و استفاده هوشمندانه از منابع است. سهم بخش کشاورزی از منابع بانکی باید افزایش یابد تا اهداف خودکفایی محقق شود.
حسینزاده: صندوق مشترک دولت و بخش خصوصی برای تأمین مالی کشاورزی تشکیل شود
عبدالکریم حسینزاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، یکی از محورهای مهم همایش را ایجاد سازوکارهای مالی مشترک میان دولت و بخش خصوصی دانست و گفت: پیشنهاد ما تشکیل صندوق مشترک تأمین مالی است که بتواند پروژههایی نظیر آبیاری هوشمند، اوراق سبز کشاورزی و جذب سرمایه خارجی را پشتیبانی کند.
او با اشاره به سرمایهگذاری جهانی در حوزه امنیت غذایی افزود: تا سال ۲۰۳۰، حجم سرمایهگذاری جهانی برای تأمین امنیت غذایی به حدود ۲۶ تریلیون دلار خواهد رسید، اما سهم تأمین مالی سبز هنوز اندک است.
حسینزاده بر لزوم عدالت در تخصیص منابع مالی نیز تأکید کرد و گفت: در نظام مالی ما، زنان و مردان روستایی باید بهطور عادلانه از منابع و تسهیلات بهرهمند شوند.
آقامحمدی: بدون اصلاح ساختار بانکی، امنیت غذایی محقق نمیشود
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنان خود بر ضرورت بازنگری در ساختار بانکی و حمایت از تولیدکنندگان خرد تأکید کرد و گفت: امنیت غذایی باید در هر شرایطی تأمین شود، اما بدون اصلاح ساختار بانکی و رفع موانع سرمایهگذاری، تحقق این هدف ممکن نیست.
او با بیان اینکه بروکراسیهای پیچیده مانع مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی در تولید میشود، افزود: باید فضایی امن و شفاف برای سرمایهگذاران ایجاد شود تا انگیزه حضور و مشارکت در پروژههای ملی افزایش یابد.
متقینیا: پایداری امنیت غذایی بدون پایداری مالی ممکن نیست
وهب متقینیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، در این همایش با اشاره به نقش این بانک در تأمین مالی بخش کشاورزی گفت: پایداری امنیت غذایی بدون پایداری مالی امکانپذیر نیست. بانک کشاورزی مأموریت دارد جریان سرمایه، دانش و نوآوری را از مزرعه تا سفره هدایت کند.
او افزود: در سال گذشته ۱۹۲ همت تسهیلات پرداخت شد و امسال ۳.۷ همت از تسهیلات به بذور گواهیشده اختصاص یافته است.
پنلهای تخصصی و نمایشگاه جانبی
در کنار سخنرانیهای اصلی، پنلهایی با حضور کارشناسان بخش مالی، نمایندگان بخش خصوصی و متخصصان کشاورزی برگزار شد که محورهایی مانند طراحی ابزارهای مالی نوین (اوراق سبز، تسهیلات مخصوص خرد و متناسب با مقیاس تولید)، مفهوم پایداری در تأمین منابع غذایی، عدالت منطقهای در دسترسی به سرمایه و نقش نوآوری در کشاورزی مورد بحث قرار گرفت. همچنین در حاشیه نمایشگاهی از طرحها و فناوریهای نوین در بخش کشاورزی و غذای سالم ارائه شد.
دستاوردها و پیامدهای مورد انتظار
پیشنهاد تأسیس صندوق مشترک دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مطرح شد و ظاهراً از سوی نهاد ریاست جمهوری نیز مورد استقبال قرار گرفت.
توجه به عدالت مالی، بهویژه میان زنان روستایی، به عنوان موضوعی حیاتی برجسته شد. حسینزاده با اشاره به سهم اندک زنان از منابع مالی گفت که اصلاح این ساختار میتواند به ارتقای عدالت اجتماعی کمک کند.
تأکید شده است که بانکها باید نقش فعالتری در تأمین مالی هدفمند بخش کشاورزی ایفاء کنند و ابزارهای مالی نوینی همچون اوراق سبز، بیمه کشاورزی توسعهیافته و تسهیلات متناسب با ظرفیت تولیدکنندگان خرد طراحی شود.
قرار است در روزهای آتی جزئیات اجرایی برخی پیشنهادها (بهویژه صندوق مشترک) منتشر شود و پیگیری شود که کدام استانها یا پروژهها نخست از آن بهره ببرند.