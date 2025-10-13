bargh و 3000121 تنها سرشماره های پیامکی توزیع برق شهر تهران هستند

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1700128
از هموطنان درخواست می شود در صورت دریافت پیامک برق با سایر سرشماره ها اکیدا از بازکردن لینک ارسالی خودداری کرده وپیرو اطلاعیه پلیس فتا، موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت های سایبری به شماره 096380 یا سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir گزارش کنند.

به گزارش ایلنا، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ  اعلام کرد: قبوض الکترونیکی مربوط به بهای برق مصرفی مشترکان شهر تهران فقط از طریق پیامک با سرشماره bargh ارسال می شود. همچنین هرگونه اطلاع رسانی پیامکی در خصوص قطع احتمالی برق ناشی از حوادث، مانورهای شبکه و سایر موارد نیز از طریق سرشماره 3000121 ارسال می شود.

