در پاسخ به ایلنا:
«زنجانی» فقط یکسال در «قشمایر» حضور داشت / پیگیری حقوقی واگذاری برند «سورینت»
مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشمایر در پاسخ به ایلنا درباره ادعای «بابک زنجانی» درباره وضعیت ناوگان هوایی این ایرلاین پس از دوره مدیریت وی، همچنین موضوع واگذاری اموال و ناوگان قشم ایر به زنجانی گفت: پس از اظهارات این شخص، تصاویری از هواپیمای زمینگیر در فضای مجازی منتشر شد که این هواپیما ارتباطی به قشم ایر نداشت و این هواپیما سالهای گذشته از ناوگان قشم ایر جدا و به ایرلاین دیگری واگذار شده بود. درباره واگذاری قشم ایر هم هر چند موضوعاتی در رسانهها مطرح شده اما به طور رسمی هیچ پیشنهادی به مجموعه این ایرلاین داده نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیامند عبداللهزاده در نشست خبری امروز با بیان اینکه در حدود ٧ ماه گذشته ٣ فروند هواپیما را به ناوگان کشور اضافه کردیم، اظهار داشت: همچنین تا پایان سال ٣ فروند هواپیما دیگر وارد چرخه هوایی خواهیم کرد و قابلیت این وجود دارد که تعداد هواپیماهای ناوگان را به ١۵ فروند هواپیما برسانیم.
وی ادامه داد: با اضافه شدن این تعداد هواپیما به ظرفیت هوایی کشور چه در پروازهای داخلی و چه در پروازهای خارجی اضافه خواهد شد.
عبداللهزاده همچنین درباره موضوعات مطرح شده درباره واگذاری برند «سورینت» به زنجانی تاکید کرد: باید توجه داشت مدت زمان حضور آقای زنجانی در قشم ایر در کل فقط یک سال بود و پس از وی هم تحولاتی در این مجموعه رخ دادهاست. به هر حال موضوعات واگذاری برند و سایر ادعاهای زنجانی در بخش حقوقی لایه هلدینگ سوری نت در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: موضوعاتی که این روزها در فضای مجازی و برخی از رسانهها درباره زیاندهی این ایرلاین مطرح میشود، صحت ندارد.
وی همچنین از احتمال برقراری پروازهای اروپایی تا پایان سال خبر داد و گفت: تمام زیرساختهای برقراری پروازهای اروپا برنامه ریزی شده است و از مجوز tco و استانداردهای پروازهای اروپایی برخوردار استو توانستیم ضریب ایمنی را افزایش دهیم. آماده برقراری پروازهای اروپایی هستیم البته با شرایط جنگ که پیش آمد، موانعی ایجاد شد اما در تلاش هستیم تا پایان سال به شهرهای اروپایی که بیشترین خدمات را بدهند، پرواز برقرار کنیم.
عبداللهزاده با اشاره به ایام جنگ گفت: در ایام جنگ توانستم طی یک ساعت با تیم ٧٠ نفره تمام هواپیماهای ناوگان را به حاشیه امن برسانیم. همچنین پس از آن علمیات اربعین را که به زمان ١٠ روز محدود شده بود را با موفقیت به اجرا رساندیم.
وی با بیان اینکه به سمت کاهش هزینهها رفتهایم، ادامه داد: برنامه ریزیها بر اساس استاندارد و صلاحیت پروازی است و براساس این موضوعات تعداد پروازی مشخص میشود و تمام این موارد را مورد بازنگری قرار دادیم و توانستیم مجوز مسیرهای جدید پروازی خارجی و داخلی را بگیریم.