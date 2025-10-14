۷۰ درصد فعالیت تولید غذا ازسوی زنان روستایی و عشایر است

به گزارش خبرنگار ایلنا، شینا انصاری، رئیس سازمان ملی محیط زیست امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در مراسم گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایر و روز جهانی غذا که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، گفت: زنان روستایی از ارکان اصلی اقتصاد هستند و در حوزه کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، مدیریت محیط‌زیست و منابع طبیعی نقش پررنگ و مهمی دارند.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه مطالعات نشان می‌دهد که بین ۵۰ تا ۷۰ درصد فعالیت در تولید غذا و ترمیم محیط طبیعی از سوی زنان روستایی و عشایری در حال پیگیری و انجام است، گفت: آنها نه تنها تولیدکننده محصولات کشاورزی، بلکه مروجان حفاظت از محیط‌ زیست و استفاده بهینه از منابع پایه هستند.

انصاری ادامه داد: یکی از مصادیق تحقق شعار سال از سوی این قشر اتفاق افتاده است. زنان روستایی با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خرد در روستاها اقدامات مؤثری در تأمین امنیت غذایی داشته‌اند. این صندوق‌های خرد نه تنها یک ابزار مالی و مادی، بلکه نشانه اعتماد و تلاش این زنان روستایی است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک از طریق این سرمایه‌گذاری خرد و نیز ایجاد مشاغل سبز و سازگار با محیط زیست از دل این فعالیت‌ها بیرون آمده است، گفت: حفاظت از محیط‌زیست برای این زنان تنها یک وظیفه نیست بلکه هویت آنهاست چون نسبت به ارزش منابع طبیعی و ذخایر پایه آگاه هستند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآوری شد: زنان روستایی و عشایری مدافعان راستین طبیعت هستند و با روش‌های بومی برای احیا حاصلخیزی خاک و استفاده بهینه از آب و خاک تلاش می‌کنند.

انصاری گفت: فرهنگ احترام به طبیعت را به فرزندان خود می‌آموزند زیرا می‌دانند هر گونه آسیب به طبیعت، آسیب به نسل آینده خواهد بود.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: توسعه فقط با سرمایه مالی ایجاد نمی‌شود بلکه با آموختن به وجود می‌آید.

