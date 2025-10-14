نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری:
توفیق زنان روستایی در تولید در گرو بهرهمندی از ارث و مهریه است
نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه زنان روستایی، قهرمانان و سربازان گمنام امنیت غذایی و سلامت غذایی کشورند، گفت: توفیق تولید زنان روستایی در گرو بهرهمندی از ارث و میراث فقهی و بهرهمندی بالفعل از مهریه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله حسین ردایی، نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری امروز سهشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ در نهمین همایش ملی گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی و عشایر و روز جهانی غذا که در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) برگزار شد، گفت: زنان روستایی نسبت به اکثر مردان، مشغله سختتری دارند و مصداق شمول فضیلت شغلی هستند.
وی با اشاره به اینکه روز جهانی زنان روستایی و عشایری مصادف با روز جهانی غذاست، افزود: حتما کسانی که این نامگذاری را داشتند از حیث علمی و عملی، متوجه رابطه این دو مقوله بودند و رابطه اینها رابطه علت و معلولی است، به این معنا که غذای سفره شهروندان و جامعه و کشور به دستان روستاها و عشایر و غیر عشایر تولید میشود. لذا وظیفه مسئولان به جای توجه به معلول، توجه به علت است. به جای بررسی آسیبهای معلولی که فورا دست به واردات میزنند آسیب را در علتها بررسی کنند و با بررسی آسیبها در علل، میتوان این آسیبها را مرتفع کرد، لذا حمایت مادی، علمی و معنوی از زنان روستایی و عشایر میتواند آسیبها و ضعفها را جبران و قوتها را تقویت کند.
نماینده استان البرز در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نقش زنان روستایی و عشایری از مزرعه تا سفره از مراتع تا مقاطع و بهرهبرداری نقش بیبدیلی است، گفت: توجه به این نقش، میتواند استقلال اقتصادی ما را تعاون و یاری بدهد و بالاتر از آن میتواند نیازهای اولیه غیر نفتی کشور را به واسطه فعالیت روستایی و عشایری تامین کند.
ردایی با بیان اینکه ایران مرهون زنان روستایی و عشایری است، گفت: آنها میتوانند مواد اولیه خام تولیدی خود را فراوری کنند. امروز کارخانههای صنعتی پیشرفتهای با گرایشهای مختلف نیاز داریم، اما زنان روستایی این مراحل را با توان طبیعی خود انجام میدادند.
وی با تاکید بر اینکه زنان روستایی، قهرمانان گمنام و سربازان گمنام امنیت غذایی و سلامت غذایی کشورند، گفت: کمتوجهی به این نیروها و منابع تأمین امنیت غذایی موجب شد که ما گرفتار غذاهای فست فودی شویم.
نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: زنان روستایی و عشایر، چه در نگاه خبرگانی و چه در نگاه دینی و فقهی و چه در نگاه مدیریت کشور، نیازمند توجه ویژهای است. بر حسب اطلاعات من، حتی در ارث و میراث نیز به زنان روستایی توجه کافی نمیشود آنگونهای که شهروندان و اهالی شهرنشین در گرفتن حق طبیعی خود همراه هستند اما زنان روستایی از میراث طبیعی و فقهی در خیلی از مناطق محروماند.
ردایی ادامه داد: پیشنهاد من این است که یکی از راههای استقلال زنان اعم از زنان روستایی و غیر روستایی طبق تاکید اسلام و فقه و حقوق اسلامی، دادن مهریه زنان سر سفره عقد است و در این مساله نه مساله استطاعت مطرح بود و نه توان و همچنین حبسها و مسائل حقوقی بعدی را نداشت، بلکه مهریه را سر سفره عقد میدادند و حتی اگر تمامش را ندادند، در زمانی یا به نحو تقسیط بدهند زیرا خود زنان میتوانند با مهریه بهترین مولد باشند.
وی افزود: هرچند نفقه زن وظیفه مرد است اما توفیق تولید زنان روستایی در گرو بهرهمند بودن از ارث و میراث فقهی و بهرهمندی بالفعل از مهریه است که زنان میتوانند آن را در اقتصاد روستایی به کار بندند و اینگونه در موفقیت اقتصادی کشور نقش بیشتری خواهند داشت.