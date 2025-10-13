جزییات اکتشاف بزرگترین میدان گازی خشکی کشور/ ۱۰ TCF به منابع گازی اضافه شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سیدمحی الدین جعفری در حاشیه بازدید خبرنگاران از میدان گازی و نفتی پازن اظهار داشت: کشف اولیه میدان در سال۹۴ اتفاق افتاده بود و در حدود ۳۸۰۰ متری چاه حفاری شده بود اما به دلیل مشکل عملیاتی کار متوقف شده بود، بعد از چند سال این منطقه به عنوان تارگت اکتشافی انتخاب می شود تا ادامه کشف انجام شود.

وی با بیان اینکه ما تا سازند فراقان که منشا تولید نفت و گاز و مخزن گازی است، پیش رفتیم، گفت: ما با کشف جدید دو لایه جدید در میدان پازن در چاه دوم کشف شد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با بیان اینکه عملیات تست از اسفند سال گذشته انجام شده بود، تصریح کرد: تا نقطه ۴۶۰۰ متری حفاری و تست انجام دادیم که آثاری از اسناد فیزیکی که می تواند حاوی نفت باشد؛ مشاهده کردیم و با این تست در بخش دالان بالایی یک لایه نفتی مشاهده کردیم، با این تست در بخش دالان احتمال اینکه حجم نفتی که محاسبه کردیم، بیشتر شود وجود دارد.

وی میزان نفت درجای میدان را حداقل ۲۰۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد.

جعفری گفت: برای اینکه در سازند فراقان به مشکل عملیاتی مشابه چاه شماره یک برخورد نکنیم کار را متوقف کنیم اما در ۲۰۰ متر حفاری شده کشف لایه جدید گازی را داشتیم.

وی بیان داشت: در چاه سوم حتما حجم بیشتری از گاز کشف و اعلام خواهد شد و حجم نفت را نیز تدقیق خواهیم کرد که قطعا از رقم اعلام شده(۲۰۰ میلیون بشکه) بیشتر خواهد بود.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت میزان گاز موجود در میدان را نیز ۱۰TCF گاز به منابع گازی کشور اضافه کرد. که با حجم اولیه میدان گازی پازن بعنوان دارنده بیشترین گاز مخزن خشکی کشور خواهد بود.

