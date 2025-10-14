خبرگزاری کار ایران
عضو هیات رییسه مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

هر کسی رمز ارز «زنجانی» را پذیرفته بیاید، توضیح دهد/ آقایان بگویند چطور زنجانی از حکم اعدام به اینجا رسید/ ما هم مثل مردم گیج شده‌ایم

عضو هیات رییسه مجلس گفت: آقایان باید درباره موضوع رمز ارز آقای زنجانی و تسویه بدهی با این رمز ارز توضیح دهند و هر کسی که رمز ارز بابک زنجانی را پذیرفته باید بیاید درباره آن توضیح دهد.

علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ورود مجلس به موضوع ابهامات آغاز فعالیت اقتصادی «بابک زنجانی» و اختلاف بین بانک مرکزی و قوه قضاییه درباره تسویه بدهی این فرد اظهار داشت: موضوع ابهامات درباره «بابک زنجانی» و فعالیت‌های اقتصادی این فرد را در مجلس مطرح و پیگیری می‌کنیم. 

وی تاکید کرد: مساله فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و مسائل مربوط به سابقه این فرد، باید برای مردم روشن‌گری شود و اینکه در این مدت چه اتفاقی افتاده که آقای زنجانی از حکم اعدام به ادامه فعالیت‌های اقتصادی رسیده است. 

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وقتی مسئولان ذی ربط درباره این موضوعات با مردم به طور شفاف صحبت نمی‌کنند این ابهامات هم برای مردم ایجاد می‌شود. نمایندگان در مجلس این موضوع را پیگیری می‌کنیم و البته بنده جزو کسانی هستم در ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته پیگیر ابهامات این موضوع بودم و نامه‌هایی هم مکاتبه شد. 

سلیمی با اشاره موضوع تسویه بدهی زنجانی با رمز ارز شخصی خود، ادامه داد: آقایان باید درباره موضوع رمزارز آقای زنجانی و تسویه بدهی با این رمز ارز توضیح دهند و هر کسی که رمز ارز بابک زنجانی را پذیرفته باید بیاید درباره آن توضیح دهد. 

وی افزود: این مسائل نیاز به توضیحات شفاف دارد و مجلس و افکار عمومی منتظر توضیحات آقایان درباره پرونده بابک زنجانی هستند. 

عضو هیات رییسه مجلس همچنین درباره توقیف پول‌های زنجانی در بانک مالزی گفت: حرف‌های ضد و نقیضی در این باره گفته شده که پولی در مالزی هست و نیست و ما هم مثل مردم در این باره گیج شده‌ایم اما مجلس این موضوع را تا انتها پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام/
