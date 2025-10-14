علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ورود مجلس به موضوع ابهامات آغاز فعالیت اقتصادی «بابک زنجانی» و اختلاف بین بانک مرکزی و قوه قضاییه درباره تسویه بدهی این فرد اظهار داشت: موضوع ابهامات درباره «بابک زنجانی» و فعالیت‌های اقتصادی این فرد را در مجلس مطرح و پیگیری می‌کنیم.

وی تاکید کرد: مساله فعالیت‌های اقتصادی زنجانی و مسائل مربوط به سابقه این فرد، باید برای مردم روشن‌گری شود و اینکه در این مدت چه اتفاقی افتاده که آقای زنجانی از حکم اعدام به ادامه فعالیت‌های اقتصادی رسیده است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: وقتی مسئولان ذی ربط درباره این موضوعات با مردم به طور شفاف صحبت نمی‌کنند این ابهامات هم برای مردم ایجاد می‌شود. نمایندگان در مجلس این موضوع را پیگیری می‌کنیم و البته بنده جزو کسانی هستم در ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته پیگیر ابهامات این موضوع بودم و نامه‌هایی هم مکاتبه شد.

سلیمی با اشاره موضوع تسویه بدهی زنجانی با رمز ارز شخصی خود، ادامه داد: آقایان باید درباره موضوع رمزارز آقای زنجانی و تسویه بدهی با این رمز ارز توضیح دهند و هر کسی که رمز ارز بابک زنجانی را پذیرفته باید بیاید درباره آن توضیح دهد.

وی افزود: این مسائل نیاز به توضیحات شفاف دارد و مجلس و افکار عمومی منتظر توضیحات آقایان درباره پرونده بابک زنجانی هستند.

عضو هیات رییسه مجلس همچنین درباره توقیف پول‌های زنجانی در بانک مالزی گفت: حرف‌های ضد و نقیضی در این باره گفته شده که پولی در مالزی هست و نیست و ما هم مثل مردم در این باره گیج شده‌ایم اما مجلس این موضوع را تا انتها پیگیری خواهد کرد.

