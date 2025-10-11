وزیر اقتصاد:
بزودی از طرح اعتبار ملی رونمایی میکنیم/ پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به دهکهای کم درآمد
وزیر اقتصاد گفت: بزودی از طرح اعتبار ملی رونمایی میکنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی مدنی زاده در در همایش هم اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک با اشاره به پیچیدگیهای تامین مالی صنایع اظهار داشت: برخی از ایده ها در بیان ساده اما در عمل پیچیده و سخت هستند و می دانم که بحث زنجیره تامین مالی صنایع و بنگاهها چه پیچیدگی های عملیاتی سختی دارد و جای تقدیر و تشکر دارد که این برنامه «زنجیره تامین مالی پوشاک» پیاده سازی و به اجرا رسیدهاست.
وی با اشاره به موضوع تامین مالی زنجیرهای ادامه داد: بحث تامین مالی زنجیرهای ویکی از مصادیق مردمی سازی اقتصاد و عدالت اقتصادی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این نوع تامین مالی باعث کاهش تورم خواهد شد، گفت: نقشی که تامین مالی غیر تورمی میتواند بازی کند نقش کاهش نقدینگی است چراکه کاهش تقاضای نقدینگی کاهش فشار بر پایه پولی و در نهایت کاهش تورم را در پی خواهد داشت، همچنین تامین مالی زنجیرهای تسهیل دریافت اعتبار را خواهد داشت.
مدنیزاده تاکید کرد: این روش تامین مالی scf ، هزینه مالی بنگاه ها را کاهش میدهد و به کاهش هزینه تامین بنگاههای اقتصادی کمک میکندو این خود عامل بهبود فضای کسب و کار خواهد بود و در نهایت به بهره وری در اقتصاد و افزایش نرخ رشد اقتصادی کمک میکند.
وی با بیان اینکه میتوان طرح های حمایتی مانند یارانه، کالابرگ، طرح تسهیلات جمعیت جوانی، ازدواج و فرزندآوری را به تامین مالی زنجیرهای متصل کرد، اظهار داشت: وقتی دولت بخواهد یارانه یا تسهیلات قرضالحسنه ارایه کند با استفاده از این روش میتوان اعتبار را به انتهای زنجیره بدهیم که این اقدام کمک میکند سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد سوق پیدا نکند از این رو میتوان حرکت نقدینگی را کنترل کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای ١٠٠ روز اول وزارت اقتصاد در دوره وزارت جدید، گفت: یکی از برنامههایی که در ١٠٠ روز اول بر روی آن متمرکز شدیم و به زودی درباره آن اطلاع رسانی خواهیم کرد طرح اعتبار ملی است که در قالب انواع تسهیلات ارزان قیمت است و در قالب این طرح تسهیلات اعتباری برای خانوا دهک درآمد پایین تعریف کردهایم.
مدنیزاده با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان بزرگ اشتغال زیادی ایجاد نمیکنند و برای اجرای سیاست حفظ و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری باید به تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط تمرکز کرد، اظهار داشت؛ سیاست تامین مالی زنجیرهای میتواند یکی از ابزارهای مؤثر برای جلوگیری از کاهش اشتغال و حتی افزایش آن باشد.
وی ادامه داد: اگر دولت بخواهد در چارچوب اصلاح نظام انرژی کشور بهصورت تدریجی یارانه انرژی را به مصرفکننده نهایی پرداخت کند، میتواند از ظرفیت تأمین مالی زنجیرهای برای انتقال منابع به بخشهای تولیدی و زیرساختی استفاده کند. زیرساختهای این موضوع پیشبینی شده و میتواند برای توسعه اقتصادی کشور موثر واقع شود.