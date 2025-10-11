به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، گفت: نمایشگاه خودرو تبریز نشان می‌دهد که با وجود تمام تحریم‌ها، تهدیدها و محدودیت‌هایی که دشمنان در مسیر توسعه صنعت خودرو ایجاد کرده‌اند، صنعتگران کشور با تلاش مضاعف توانسته‌اند با تولید محصولات جدید، تحریم‌ها را بی‌اثر کنند.

وی افزود: تنوع محصولات ارائه‌شده در نمایشگاه امسال نشان از پویایی و حرکت رو‌به‌جلوی صنعت خودرو دارد. یکی از محصولات جدید گروه سایپا، خودروی پارس‌نوآ است که در شرکت پارس‌خودرو و بر پایه پلتفرم ال۹۰ تولید می‌شود. حدود ۱۰ سال پیش، شرکت همکار اروپایی به‌دلیل تحریم‌ها از ادامه همکاری در پروژه ال۹۰ خودداری کرد، اما امروز متخصصان ایرانی موفق شده‌اند خودرویی با همان پلتفرم و با کیفیت و تکنولوژی بالاتر تولید کنند؛ به‌گونه‌ای که کیفیت آن از ال۹۰ نیز فراتر است.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه مسئولان کشور از صنعت خودرو گفت: رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس، از توسعه این صنعت پشتیبانی کرده‌اند و مردم نیز با خرید محصولات داخلی، همواره نقش مؤثری در تداوم این حمایت داشته‌اند. بنابراین انتظار می‌رود مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه با تداوم تلاش‌های خود، خودروهایی با کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه کنند و خدمات پس از فروش مطلوبی نیز ارائه دهند تا رضایتمندی مردم بیش از پیش افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: هرچه فشار و تحریم دشمنان بیشتر شود، انگیزه و تلاش متخصصان ایرانی نیز افزایش یافته و همین امر موجب بی‌اثر شدن تحریم‌ها شده است.

جعفری‌آذر در پایان ضمن تقدیر از زحمات مدیران گروه سایپا اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی و با وجود مشکلات فراوان، مدیران این مجموعه همواره در مسیر تولید محصولات داخلی با کیفیت گام برداشته‌اند تا رضایت مردم را جلب کنند.

انتهای پیام/