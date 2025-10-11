خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در حاشیه بازدید از سالن گروه سایپا در نمایشگاه خودرو تبریز عنوان کرد:

تحریم‌ها انگیزه پیشرفت در صنعت خودرو را افزایش داده است/ پارس‌نوآ نماد خودباوری در صنعت خودرو است

تحریم‌ها انگیزه پیشرفت در صنعت خودرو را افزایش داده است/ پارس‌نوآ نماد خودباوری در صنعت خودرو است
کد خبر : 1698643
لینک کوتاه کپی شد.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بازدید از سالن سایپا در نمایشگاه بین‌المللی خودرو تبریز، تولید محصولات جدید در این گروه خودروسازی را نماد بی‌اثر شدن تحریم‌ها دانست.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو، گفت: نمایشگاه خودرو تبریز نشان می‌دهد که با وجود تمام تحریم‌ها، تهدیدها و محدودیت‌هایی که دشمنان در مسیر توسعه صنعت خودرو ایجاد کرده‌اند، صنعتگران کشور با تلاش مضاعف توانسته‌اند با تولید محصولات جدید، تحریم‌ها را بی‌اثر کنند.

وی افزود: تنوع محصولات ارائه‌شده در نمایشگاه امسال نشان از پویایی و حرکت رو‌به‌جلوی صنعت خودرو دارد. یکی از محصولات جدید گروه سایپا، خودروی پارس‌نوآ است که در شرکت پارس‌خودرو و بر پایه پلتفرم ال۹۰ تولید می‌شود. حدود ۱۰ سال پیش، شرکت همکار اروپایی به‌دلیل تحریم‌ها از ادامه همکاری در پروژه ال۹۰ خودداری کرد، اما امروز متخصصان ایرانی موفق شده‌اند خودرویی با همان پلتفرم و با کیفیت و تکنولوژی بالاتر تولید کنند؛ به‌گونه‌ای که کیفیت آن از ال۹۰ نیز فراتر است.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه مسئولان کشور از صنعت خودرو گفت: رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس، از توسعه این صنعت پشتیبانی کرده‌اند و مردم نیز با خرید محصولات داخلی، همواره نقش مؤثری در تداوم این حمایت داشته‌اند. بنابراین انتظار می‌رود مدیران، کارشناسان و فعالان این حوزه با تداوم تلاش‌های خود، خودروهایی با کیفیت و قیمت مناسب به بازار عرضه کنند و خدمات پس از فروش مطلوبی نیز ارائه دهند تا رضایتمندی مردم بیش از پیش افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: هرچه فشار و تحریم دشمنان بیشتر شود، انگیزه و تلاش متخصصان ایرانی نیز افزایش یافته و همین امر موجب بی‌اثر شدن تحریم‌ها شده است.

جعفری‌آذر در پایان ضمن تقدیر از زحمات مدیران گروه سایپا اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی و با وجود مشکلات فراوان، مدیران این مجموعه همواره در مسیر تولید محصولات داخلی با کیفیت گام برداشته‌اند تا رضایت مردم را جلب کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ