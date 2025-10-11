مدیرعامل بانک کشاورزی: امنیت ملی بدون امنیت غذایی تحقق نمییابد
در نشست همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی، مدیرعامل بانک کشاورزی بر لزوم تأمین مالی هوشمندانه و پایدار بخش کشاورزی و نقش امنیت غذایی در حفظ امنیت ملی و توسعه پایدار کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری با موضوع همایش ملی تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی عصر امروز شنبه ۱۹ مهر پ همزمان با روز جهانی غذا برگزار شد.
در این نشست، وهب متقینیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، با اشاره به چالشهای جهانی در حوزه غذا و کشاورزی با تاکید بر لزوم برنامهریزی هوشمندانه و تأمین مالی پایدار در این بخش اظهار کرد : تحولات اقلیمی و فشار بر منابع طبیعی، تأمین غذا را با ریسکهای جدی روبهرو کرده است. امروز غذا به ابزاری در دست قدرتهای بزرگ تبدیل شده و برخی کشورها با افزایش ذخایر گندم خود، تأمین این کالای راهبردی را برای سایر کشورها دشوار ساختهاند.
وی افزود: افزایش تقاضای جهانی برای غذا، ما را ناگزیر میکند که تصمیمات بهموقع و هوشمندانهای اتخاذ کنیم تا از بروز بحرانهای غذایی جلوگیری شود. امنیت ملی امروز در گرو امنیت غذایی است و هیچ توسعه پایداری بدون آن معنا پیدا نمیکند.
مدیرعامل بانک کشاورزی با تأکید بر اهمیت تابآوری در بخش کشاورزی، اظهار داشت: کشورهایی موفق خواهند بود که در حوزه تابآوری و سازگاری با بحرانها سرمایهگذاری کنند. اگر تأمین مالی پایدار را جدی نگیریم، در آینده با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد.
متقینیا با اشاره به ظرفیتهای کشور در حوزه کشاورزی گفت: فاصله ما با جهان در این بخش چندان زیاد نیست. شرکتهای دانشبنیان و صنایع غذایی توانمندی در کشور فعالیت دارند و باید از این ظرفیتها برای تقویت امنیت غذایی بهره ببریم.
وی درباره کاهش تسهیلات مکانیزاسیون و فرسودگی ناوگان کشاورزی گفت: از اواخر سال گذشته پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون مجدداً آغاز شد و بهاندازه سه سال گذشته تسهیلات پرداخت کردیم. هماکنون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال طراحی مدلی هستیم که بتواند به همه شرکتهای تولیدکننده ادوات کشاورزی تعمیم یابد.
متقینیا با اشاره به محدودیت منابع مالی تأکید کرد: عمده فعالیتهای بانک کشاورزی در تأمین مالی بخش کشاورزی متمرکز است، اما کمبود منابع چالش اصلی ماست. باید به سمت روشهای نوین، مانند مدلهای مشارکتی حرکت کنیم تا هم تأمین مالی انجام شود و هم کشاورزان منتفع گردند.
وی با بیان اینکه پایداری بانک در گرو بازگشت منابع مالی است، افزود: اگر منابع از بانک خارج شود، امکان پرداخت تسهیلات جدید وجود نخواهد داشت. فعال نگه داشتن بانک نیازمند گردش منابع در همین بخش است.
متقینیا درباره نوسازی ناوگان فرسوده کشاورزی نیز گفت: نوسازی کامل تراکتورها در کوتاهمدت ممکن نیست، اما میتوان با بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، مدلهایی طراحی کرد که با منابع کمتر، تجهیزات فرسوده را از چرخه مصرف خارج کند.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به عملکرد سال گذشته این بانک، خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شد که بیشترین سهم آن به صنایع غذایی و محصولات زراعی اختصاص داشت.
وی در ادامه از اقدامات صندوق بیمه محصولات کشاورزی یاد کرد و گفت: صندوق بیمه تمام ظرفیت خود را پای کار آورده است. بیمه فراگیر برای محصولات اساسی مانند گندم در حال اجراست، اما لازم است مدلهای بیمهای متناسب با نوع محصول و ریسک تولید بازطراحی شود تا پرداخت غرامتها منصفانهتر انجام گیرد.
متقینیا در پایان با اشاره به گزارشهای حسابرسی دولت در سالهای گذشته گفت: بر اساس مطالعات انجامشده، دولت بابت نیازهای بخش کشاورزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که بررسی و ارزیابی آن همچنان در حال انجام است.