به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش هم اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک با اشاره به اهمیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اظهار داشت: موضوع برنامه امروز این است که چگونه می‌توان برای صنعتی که اشتغالزایی زیادی دارد، برنامه مشترک داشته باشیم، تولیدکنندگان پوشاک امروز با مشکلات اسفبار مواجه هستند بطوریکه هیچ کدام حداقل مزد هم درآمد ندارند چراکه اساسا دسترسی به سیستم بانکی ندارند.

وی ادامه داد: طرح تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند این مشکل را برطرف کند و در تامین مالی این بنگاه‌های خرد و متوسط بسیار اثرگذار باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای بهبود درآمد و شرایط بهتر اقتصادی این زحمت‌کشان تلاش می‌کنیم، افزود: صنعت پوشاک صنعت خاصی است که وزارت صمت در سیاست‌گذاری این صنعت نقش عمده دارد و بخش تامین مالی و سیاست‌های تعرفه ای هم به طور مشترک بر عهده وزارت اقتصاد و صنعت است. بنابراین اگر قرار باشد تحولی در این صنعت -که در برخی از کشورها کشنده اقتصاد محسوب می‌شود- رخ دهد نیاز به همکاری بین دستگاه‌ها و بخش خصوصی دارد.

میدری از اتصال بنگاه‌های خرد و متوسط به زنجیره تامین مالی خبر داد و گفت: از سالهای گذشته نرم افزاری در بانک تجارت با همکاری بخش خصوصی ایجاد شده که یرای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و خرد از همین نرم‌افزار استفاده کردیم و با همین کانال تولیدکنندگان و کارخانه‌ها را به طور مستقیم برای خرید متصل کردیم . در این میان صندوق تضمین هم ضمانت پرداخت را متعهد می‌شود که صندوق ضمانت پرداخت را انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه دوره آزمایشی این طرح انجام شده، اظهار داشت: بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های خرد وارد عمل شدند و تجارت طی ماه‌های اخیر با اعزام گروه‌های تخصصی تلاش کرده است مشکل تأمین مالی بنگاه‌های خرد را برطرف کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما بر پایه این باور است که توسعه صنعتی تنها با اتکای صرف به بنگاه‌های کوچک ممکن نیست و باید زنجیره‌ای کامل از همکاری میان بخش‌های مختلف شکل گیرد، گفت: صندوق ضمانت مسئله تضمین تسهیلات و تامین مواد اولیه را در زنجیره تولید پوشاک انجام می‌دهد و نرخ تامین مالی با اجرای طرح صندوق ضمانت نصف می‌شود. با این اقدامات تحول در شیوه تامین مالی زنجیره تولید پوشاک خواهیم داشت.

میدری با اشاره به عدم وجود آمار دقیق از تولیدکنندگان خرد و خانگی در صنعت پوشاک ، ادامه داد: باید تصویر واقعی نسبت به تولیدکنندگان مشاغل خانگی داشته باشیم اما در حال حاضر سرشمار دقیقی از تعداد تولیدکنندگان خرد و خانگی نداریم، برای رفع این مشکل پرسشنامه‌ای را بارگذاری کردیم و فعالان خرد و خانگی در این صنعت برای اینکه بتوانند از تسهیلات استفاده کنند باید این فرم را تکمیل کنند و قطعا برای برای داشتن تصویر دقیق از صنعت پوشاک و فعالان این صنعت به آمار درست و دقیق نیاز داریم .

وی افزود: برنامه توسعه صنعت پوشاک با مشارکت بخش خصوصی را راه اندازی می‌کنیم و سه وزارتخانه اقتصاد، صنعت و کار و تعاون می‌توانند سیاست گذاری توسعه در این صنعت داشته باشند و می‌توانیم تسهیل گر باشیم تا در بالا دست این صنعت تحولات صورت بگیرد. برنامه دیگر وزارت کار برای این صنعت برگزاری نمایشگاه در مراکزی است که متعلق به وزارت تعاون بوده و فعالان در این صنعت می‌توانند برای عرضه پوشاک خود از این مراکز و نمایشگاه‌ها استفاده کنند.

