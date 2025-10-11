آمارهای عدم رفع تعهد ارزی دقیق نیست/ افت ۱۵ درصدی واردات کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت امروز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست خبری به مناسبت بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات، گفت: صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به رقم ۵۷.۸ میلیارد دلار رسید که رقم قابل توجهی در سال‌های اخیر بود.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ارزش کل صادرات غیرنفتی ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود و در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز این رقم با عدد ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار تقریباً برابر با سال گذشته ثبت شد. با این حال، حجم صادرات از نظر وزنی ۶ درصد افزایش داشته است که نشان‌دهنده تأثیر محدودیت‌های انرژی بر ارزش‌افزوده صادرات است.

معاون وزیر صمت گفت: برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی و زیرساخت‌های انرژی در بخش صنعت ضروری است تا صادرات کشور تنها از نظر وزنی رشد نکند بلکه ارزش‌افزوده بالاتری نیز به همراه داشته باشد.

دهقان دهنوی افزود: امسال افت قابل توجهی در صادرات داشتیم که دلیل آن، اتفاقاتی ازجمله جنگ ۱۲ روزه، حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، کمبود انرژی و قطعی گسترده برق بوده که ما را از این رکورد عقب انداخت.

معاون وزیر صمت با اشاره به کمبود برق برای صنایع در ۶ ماهه نخست امسال، گفت: امسال برخی از حلقه‌های تولید به دلیل کمبود انرژی انجام نشده و صادرات بیشتر مربوط به حلقه قبل‌تر به ویژه کالاهای نیمه خام بوده است.

آمارهای اعلامی در مورد عدم رفع تعهد ارزی دقیق نیست

رئیس سازمان توسعه تجارت به آمارهای اعلامی در روزهای اخیر در مورد عدم رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: آمارهای اعلامی از عدم رفع تعهد ارزی هیچ کدام دقیق نیست زیرا این آمار در سامانه بانک مرکزی اعلام می‌شود.

افت ۱۵ درصدی واردات کشور در ۶ ماهه امسال

معاون وزیر صمت با اشاره به افت ۱۵ درصدی واردات کشور در ۶ ماهه نخست امسال، گفت: ارزش واردات در ۶ ماهه سال ۱۴۰۳، ۳۳ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار بوده که با ۱۵ درصد کاهش به ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار رسید که بخشی از این کاهش ناشی از کنترل واردات در حوزه‌های غیرضرور بوده است.

دهقان دهنوی با تاکید بر اینکه کاهش واردات همیشه به سود تجارت نبوده است، گفت: ۸۵ درصد واردات ما، کالاهای مواد اولیه و سرمایه‌ای هستند که برای بخش تولید ضروری است و قطعی‌های برق غیر مرتبط با آن نبوده است‌.

وی در مورد حجم تجارت کشور در ۶ ماهه امسال گفت: حجم تجارت کشور در شش ماهه نخست سال جاری به ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش دارد. با این حال، تراز تجاری به دلیل کاهش بیشتر در واردات، بهبود قابل توجهی پیدا کرده است؛ به طوری که تراز تجاری منفی ۷.۵ میلیارد دلاری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، در مدت مشابه امسال با ۶۸ درصد بهبود، به منفی ۲.۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.

رشد ۵۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به هدف‌گذاری رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه، گفت: تلاش می‌شود تا با اجرای اقدامات گسترده، به رشدهای هدف‌گذاری‌شده در برنامه دست یابیم. البته محدودیت‌های داخلی و خارجی تا حدودی مانع تحقق اهداف است، اما ما مطمئنیم که با پیگیری‌ها، تلاش‌ها، برنامه‌های موجود و همچنین پویایی بخش خصوصی، این مسیر را پیش خواهیم برد.

روز ملی صادرات امسال هفتگی برگزار می‌شود

معاون وزیر صمت با اشاره به فرارسیدن روز ملی صادرات گفت: روز ملی صادرات برنامه‌ای است که هر سال بهانه‌ای می‌شود تا با تقدیر از صادرکنندگان نمونه، ممتاز و مدال‌آور، بر اهمیت صادرات در رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و شکوفایی اقتصاد کشور بیش از پیش تاکید و فرهنگ صادراتی را ترویج کنیم.

دهقان دهنوی افزود: امسال هم برنامه‌ریزی‌ها از چند ماه قبل آغاز شده و فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه شامل فراخوان، ثبت‌نام و ارزیابی به طور کامل انجام شده است که اسامی این عزیزان در روز ملی صادرات اعلام و از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی از یک ابتکار جدید در سال جاری خبر داد و افزود: امسال در کنار برگزاری مراسم روز ملی صادرات، ابتکار جدیدی تحت عنوان یک هفته با صادرات طراحی شده است. در این هفته، موضوعات مختلف و متنوع مرتبط با صادرات در قالب برگزاری نشست‌ها، پنل‌ها و سخنرانی‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال، روز اول این هفته به استفاده از ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی و حوزه قانون‌گذاری برای توسعه صادرات اختصاص دارد و روز دوم با عنوان صادرات خدمات نام‌گذاری شده است.

دهقان دهنوی حوزه خدمات را دارای ظرفیت‌های بسیار بالا با کمترین نیاز به سرمایه‌گذاری توصیف کرد و اظهار داشت: آماری که پیش‌تر در خصوص عملکرد صادرات ارائه شد، مربوط به صادرات کالا بود. خوشبختانه در حوزه صادرات خدمات، امسال شاهد اتفاقات بسیار خوبی بوده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: آماری که از طریق کمیته‌های ماده ۱۹ (خدمات فنی و مهندسی) و ماده ۵ (فناوری اطلاعات، مشاوره، بازاریابی و...) در سازمان توسعه تجارت ثبت می‌شود، حاکی از رشد قابل توجه است. البته آمار کلی بیش از این ارقام است، زیرا برخی صادرکنندگان خدمات ممکن است نیازی به حمایت‌های سازمان نداشته و پرونده‌ای تشکیل ندهند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در تشریح آمار این بخش گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، صادرات خدمات فنی و مهندسی با ۵۰ درصد رشد، از ۶۰۰ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل به ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین در حوزه سایر خدمات شامل فناوری اطلاعات، مشاوره بین‌الملل، بازاریابی و موارد مشابه، ارزش صادرات از ۸۸۵ میلیون دلار به یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار افزایش یافته است که این آمار، رشدی امیدوارکننده را در این حوزه نشان می‌دهد.

وی افزود: البته در حوزه گردشگری، به دلیل مسائلی که پیش آمد و کاهش ورود گردشگر، شاهد افت درآمدهای برآوردی هستیم.

