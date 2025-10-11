کمک بلاروس به روسیه برای تأمین سوخت
بلاروس در پی کمبود بنزین ناشی از حملههای پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی مسکو، صادرات سوخت به روسیه را در سپتامبر چهار برابر کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع صنعتی اعلام کردند که صادرات بنزین بلاروس به روسیه از طریق راهآهن در سپتامبر نسبت به ماه پیش از آن چهار برابر شده؛ اقدامی که مینسک برای کمک به مسکو با هدف مقابله با کمبود سوخت ناشی از حملههای پهپادی اوکراین به زیرساختهای انرژی روسیه در پیش گرفته است.
در هفتههای اخیر چند منطقه روسیه در پی کمبود بنزین ناشی از حملههای پهپادی اوکراین به تأسیسات انرژی، اقدام به سهمیهبندی سوخت کردهاند و قیمت را بهصورت موقت ثابت نگه داشتهاند.
همزمان دولت روسیه صادرات بنزین و گازوئیل را محدود کرده است.
روسیه در سال گذشته میلادی نیز برای جبران کمبودهای داخلی، واردات سوخت از بلاروس را افزایش داده بود.
به گفته منابع صنعتی، عرضه بنزین از طریق راهآهن از پالایشگاههای بلاروس به بازار داخلی روسیه در سپتامبر به ۴۹ هزار تن معادل حدود روزانه ۱۴ هزار و ۵۰۰ بشکه و در عین حال اعلام شده که تحویل گازوئیل در همین ماه به ۳۳ هزار تن رسیده است.
در همین حال، ترانزیت بنزین از بلاروس برای صادرات بیشتر از طریق پایانههای روسیه در سپتامبر با حدود یک درصد افزایش به ۱۴۰ هزار تن رسیده است.
بلاروس از مارس ۲۰۲۱، تحت توافق همکاری مسکو و مینسک، از پایانههای روسیه برای انتقال فرآوردههای نفتی خود استفاده میکند.
با این حال، طبق گزارش منابع و محاسبات رویترز، حجم انتقال محمولهها بهدلیل کاهش توان پالایش، در فاصله ژانویه تا سپتامبر امسال، حدود ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی کاهش یافته و به یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن رسیده است.
دو پالایشگاه «نفتان» و «موزیر» بلاروس هرکدام ظرفیت پالایش سالانه ۱۲ میلیون تن معادل روزانه حدود ۲۴۰ هزار بشکه دارند، اما بهطور معمول سالانه حدود ۹ میلیون تن معادل روزانه ۱۸۰ هزار بشکه فرآوردههای نفتی تولید میکنند.