به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی ناصر سیف‌الهی در مراسم اختتامیه سی‌امین دوره المپیاد فرهنگی-ورزشی کارکنان بانک کشاورزی (ویژه آقایان) که روز پنجشنبه 17 مهرماه در بابلسر برگزار شد، با اشاره به توجه این بانک به ابعاد مختلف توسعه منابع انسانی، گفت: همان‌گونه که تحول و نوآوری در کسب‌وکار راهبرد اصلی بانک است، در حوزه منابع انسانی نیز ورزش، فرهنگ و معنویت، اساس پویایی سازمانی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه کارکنانی که علاوه بر تخصص بانکی از سلامت جسمی و روحیه‌ای پویا برخوردار باشند، نقش‌آفرینی مؤثرتری در خدمت‌رسانی به جامعه خواهند داشت، برگزاری این المپیاد را فرصت گردهمایی همکاران از سراسر کشور و تقویت حس تعلق به خانواده بزرگ بانک کشاورزی دانست و این همبستگی را سرمایه‌ای برای بهبود خدمات و افزایش رضایت مشتریان عنوان کرد.

در بخش دیگری از مراسم، مسعود رضایی، معاون سرمایه انسانی بانک کشاورزی نیز با تأکید بر اهمیت سلامت جسمی و نشاط سازمانی، گفت: نیروی انسانی سالم، پویا و خلاق سرمایه‌ای راهبردی برای بانک است و المپیادهای فرهنگی و ورزشی با ایجاد همدلی، نشاط و رقابت سالم، زمینه شکوفایی توانمندی‌ها و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، سی‌امین المپیاد فرهنگی-ورزشی کارکنان بانک کشاورزی با حضور بیش از 1100 نفر از کارکنان در 13 رشته فرهنگی و ورزشی از جمعه 11 مهر آغاز شد و در قالب 37 تیم، پنجشنبه 17 مهر به کار خود پایان داد. شرکت‌کنندگان در 7 رشته ورزشی شامل فوتبال، والیبال، شطرنج، بدمینتون، تنیس روی میز، شنا و دو و میدانی و 6 رشته فرهنگی شامل ترتیل، حفظ جزء، تحقیق (صوت) قرآن، اذان، خوشنویسی و طراحی و نقاشی به رقابت پرداختند و در پایان از برترین‌ها در هر رشته قدردانی بعمل آمد.

