وزیر ارتباطات:
رشد اقتصادی بدون بهرهگیری از فناوری محال است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش فناوری در تحقق رشد اقتصادی گفت: اگر از رشد اقتصادی سخن میگوییم، بدون بهرهگیری از فناوری محال است. ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهرهوری تأمین شود و این هدف بدون حضور فناوری ممکن نخواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات؛ سید ستار هاشمی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس و آیین افتتاح پروژههای ارتباطی این استان با تأکید بر ضرورت همراهی مدیران استانی و شهرداریها در اجرای این طرح، گفت که زیرساختهای لازم برای توسعه فیبر و فناوری نسل جدید ارتباطات (5G) در فارس فراهم شده و انتظار میرود این پروژهها با سرعت بیشتری به بهرهبرداری برسند.
وی در این مراسم که در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) برگزار شد، با بیان اینکه «فارس مهد تمدن ایرانزمین و دانشگاه شیراز به تعبیر مقام معظم رهبری دارالعلمی در دارالعلم است»، گفت: این ویژگیهای تاریخی و فرهنگی مسئولیت ما را در قبال توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در این استان دوچندان میکند.
وزیر ارتباطات با ابراز خرسندی از حضور در استان فارس و قدردانی از تلاشهای استاندار و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: استان فارس ظرفیتهای بینظیری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و باید جایگاه آن را متناسب با شأن مردم این استان ارتقا دهیم.
حضور مدیران ملی با ریشه استانی
هاشمی با اشاره به انتصاب برخی مدیران ملی از میان نخبگان استان فارس گفت: «از جمله این مدیران آقای دکتر شیخی است که با سابقه پژوهشی ارزشمند در دانشگاه شیراز، مسئولیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را پذیرفتهاند و آقای مهندس مختاری که با سابقه مدیریت در منطقه جنوب، مسئول توسعه فیبرنوری کشور هستند. این انتصابها نشان از اعتماد به ظرفیتهای انسانی فارس دارد و میتواند حلقه اتصال میان توان علمی استان و نیازهای ملی باشد.»
حمایت از نهضت تولید محتوای بومی و فرهنگی
وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی فارس در پیوند با فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، تأکید کرد: «فناوری امروز فرصتی است برای معرفی تمدن و تاریخ ایران و فارس به جهانیان. ما در دولت چهاردهم از تولید محتوا در بسترهای دیجیتال حمایت میکنیم و امیدواریم نهضت تولید محتوای ملی با تکیه بر فناوری و خلاقیت جوانان کشور شکل بگیرد.»
ارتقای فناوری از سیم مسی به فیبر نوری
هاشمی با اشاره به برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه فیبرنوری در سراسر کشور گفت: «ارتقای فناوری از سیم مسی به فیبرنوری یکی از اهداف محوری دولت چهاردهم است. این تحول بدون همراهی مدیران استانی و شهرداریها محقق نخواهد شد. در فارس، با همراهی مجموعه مدیریت شهری، زیرساختهای لازم برای توسعه فیبر و فناوری نسل جدید ارتباطات (5G) فراهم شده است و انتظار داریم این پروژهها با سرعت بیشتری به بهرهبرداری برسند.»
وی افزود: «با وجود محدودیت منابع، استان فارس را از این قاعده مستثنی میدانیم، اما لازمه آن جذب منابع و سرمایهگذاری مؤثر در استان است تا پروژههای زیربنایی ارتباطی در سریعترین زمان ممکن تکمیل شود.»
فناوری، محور رشد اقتصادی و بهرهوری
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نقش فناوری در تحقق رشد اقتصادی گفت: «اگر از رشد اقتصادی سخن میگوییم، بدون بهرهگیری از فناوری محال است. ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهرهوری تأمین شود و این هدف بدون حضور فناوری ممکن نخواهد بود. تجربه جهانی نشان میدهد که در کشورهای پیشرفته، سهم اقتصاد دیجیتال بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است و این همان مسیری است که باید در ایران نیز دنبال شود.»
نیروی انسانی، سرمایه اصلی توسعه
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه علمی استان فارس گفت: «فارس سرشار از نیروی انسانی متخصص است؛ دانشگاههای برجسته و چهرههای علمی شاخص این استان ظرفیت بزرگی برای پیشرفت محسوب میشوند. با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از توان علمی دانشگاهها، شیراز میتواند به قطب داده و مرکز تبادل اطلاعات کشور و حتی منطقه تبدیل شود.»
وی افزود: «توسعه قطب داده شیراز با هدف ایجاد زیرساختهای ارتباطی و افزایش تابآوری شبکه ملی اطلاعات در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد و با همکاری بخش خصوصی بهصورت ویژه دنبال میشود.»
حکمرانی دادهمحور و ضرورت تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی
وزیر ارتباطات در ادامه، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای دادهای و پایگاههای اطلاعات مکانی (GNAF)، خاطرنشان کرد: «برای حکمرانی هوشمند، تنها داشتن کد ملی کافی نیست؛ کد پستی و مکان نیز باید بهصورت دقیق در همه خدمات لحاظ شود. همانطور که بدون داده مکانی، نمیتوان آمایش سرزمینی یا مدیریت مصرف منابع مانند آب و انرژی را بهدرستی انجام داد.»
وی افزود: «پایگاه اطلاعات مکانی و طرحهای مرتبط با کاداستر از محورهای اصلی تأکید رئیسجمهور در دولت چهاردهم است و باید با هدف شفافسازی، تسهیل امور مردم و ارتقای بهرهوری اجرایی شود.»
فارس در مسیر توسعه هوشمند
هاشمی در ادامه با تبریک روز حافظ و قدردانی از همکاری مجموعه مدیریت استان، اظهار داشت: «وزارت ارتباطات آمادگی دارد تا ظرفیتهای بالقوه استان فارس را در حوزه ارتباطات، فناوری اطلاعات و هوشمندسازی به مرحله بالفعل برساند. با همافزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی میتوان گامهای بلندی برای توسعه پایدار و هوشمند فارس برداشت.»
در پایان این جلسه، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ از جمعی از دانشآموزان برتر طرح «ایران دیجیتال» در استان فارس تقدیر کرد. این طرح با هدف پرورش مهارتهای دیجیتال، تقویت سواد فناوری و شناسایی استعدادهای برتر در میان نوجوانان اجرا میشود و وزارت ارتباطات در چارچوب آن حمایت از نسل آینده متخصصان حوزه فناوری را در دستور کار دارد.