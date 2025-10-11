آغاز فروش فوری و فوقالعاده سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته از ۲۰ مهرماه + بخشنامه
فروش فوری و فوقالعاده وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) از روز یکشنبه ۲۰ مهرماه آغاز میشود.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، فروش فوری و فوقالعاده وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه آغاز و صرفاً از طریق سایت فروش اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com انجام میشود.
در طرح فروش فوری، وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) با لاینر پاششی ۳۰ روز پس از پذیرش و در طرح فروش فوقالعاده، ۹۰ روز پس از پذیرش به مشتریان تحویل خواهد شد.
گفتنی است در این طرح، محدودیت کد ملی برای ثبتنامها اعمال شده و امکان صلح در قراردادها وجود ندارد.
لینک بخشنامه: www.saipacorp.com