به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، فروش فوری و فوق‌العاده وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) از ساعت ۱۰ صبح روز یک‌شنبه ۲۰ مهرماه آغاز و صرفاً از طریق سایت فروش اینترنتی به نشانی saipa.iranecar.com انجام می‌شود.

در طرح فروش فوری، وانت سایپا ۱۵۱ ارتقاءیافته (GX) با لاینر پاششی ۳۰ روز پس از پذیرش و در طرح فروش فوق‌العاده، ۹۰ روز پس از پذیرش به مشتریان تحویل خواهد شد.

گفتنی است در این طرح، محدودیت کد ملی برای ثبت‌نام‌ها اعمال شده و امکان صلح در قراردادها وجود ندارد.

لینک بخشنامه: www.saipacorp.com