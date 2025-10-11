به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سعداله منصوری با بیان این مطلب افزود: در بسیاری از مناطق که می‌خواهیم کشت کلزا انجام شود، کشت‌های بهاره هنوز روی زمین هستند و زارعان ترجیح می‌دهند آب را برای این کشت‌ها استفاده کنند و اولویت کمتری به کشت کلزا می‌دهند.

وی اظهار داشت: بذر کلزا گواهی شده به میزان کافی و بیش از ۲۵۰ تن برای کشت در مناطق سرد، میان کشاورزان توزیع شده است. منصوری ادامه داد: کشت بذر کلزا در مناطق سرد از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر و کشت مناطق معتدل و گرم از ۱۵ مهر تا آبان ماه انجام می شود.

وی احتمال داد که در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به علت افزایش دما و محدویت منابع آبی، کشت کلزا، عقب بیفتد.

منصوری درباره تامین کود نیز گفت: کود مورد نیاز برای کشت بذر کلزا به اندازه کافی در استان های کشور فراهم شده است.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی درباره آب مورد نیاز برای کشت کلزا اظهارداشت: کشت کلزا در هر هکتار ۵ تا ۶ هزار مترمکعب آب مصرف می کند. وی به کشاورزان توصیه کرد با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، از روش های نوین آبیاری و آبیاری تیپ برای تولید محول استفاده کنند.

منصوری کشت قراردادی را یک طرح اقتصادی خواند و افزود: بستر برای کشت قراردادی کلزا باید مطابق با دستورالعمل ها فراهم شود.

وی گفت: ما با همکاری معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی و بخش خصوصی، فرایندی را برای پایداری کشت قرارداد دانه های روغنی طراحی می کنیم.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: جلسات برای تکمیل و نهایی شدن این فرایند برای تصمیم قطعی ادامه دارد. وی همچنین از کشاورزان خواست موضوع تغذیه را در زمان کاشت جدی بگیرند و توصیه های محققان و مروجان در مورد تاریخ کشت و مصرف بذر را رعایت کنند و حداکثر توجه را به دستورالعمل های تحقیقاتی داشته باشند.

