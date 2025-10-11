خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیش‌بینی کشت ۲۳۰ هزار هکتار کلزا در سال زراعی جاری

پیش‌بینی کشت ۲۳۰ هزار هکتار کلزا در سال زراعی جاری
کد خبر : 1698341
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشت ۲۳۰ هزار هکتار کلزا در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با توجه به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها، پیش‌بینی شده است.

  به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سعداله منصوری با بیان این مطلب افزود: در بسیاری از مناطق که می‌خواهیم کشت کلزا انجام شود، کشت‌های بهاره هنوز روی زمین هستند و زارعان ترجیح می‌دهند آب را برای این کشت‌ها استفاده کنند و اولویت کمتری به کشت کلزا می‌دهند.

وی اظهار داشت: بذر کلزا گواهی شده به میزان کافی و بیش از ۲۵۰  تن برای کشت در مناطق سرد، میان کشاورزان توزیع شده است. منصوری ادامه داد: کشت بذر کلزا در مناطق سرد از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر و کشت مناطق معتدل و گرم از ۱۵ مهر تا آبان ماه انجام می شود.

وی احتمال داد که در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به علت افزایش دما و محدویت منابع آبی، کشت کلزا، عقب بیفتد.

منصوری درباره تامین کود نیز گفت: کود مورد نیاز برای کشت بذر کلزا به اندازه کافی در استان های کشور فراهم شده است.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی درباره آب مورد نیاز برای کشت کلزا اظهارداشت: کشت کلزا در هر هکتار ۵ تا ۶ هزار مترمکعب آب مصرف می کند. وی به کشاورزان توصیه کرد با توجه به محدودیت منابع آبی کشور، از روش های نوین آبیاری  و آبیاری تیپ برای تولید محول استفاده کنند.

منصوری کشت قراردادی را یک طرح اقتصادی خواند و افزود: بستر برای کشت قراردادی کلزا باید مطابق با دستورالعمل ها فراهم شود.

وی گفت: ما با همکاری معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی و بخش خصوصی، فرایندی را برای پایداری کشت قرارداد دانه های روغنی طراحی می کنیم.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: جلسات برای تکمیل و نهایی شدن این فرایند برای تصمیم قطعی ادامه دارد. وی همچنین از کشاورزان خواست موضوع تغذیه را در زمان کاشت جدی بگیرند و توصیه های محققان و مروجان در مورد تاریخ کشت و مصرف بذر را رعایت کنند و حداکثر توجه را به دستورالعمل های تحقیقاتی داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ