مدیرعامل پارسخودرو در حاشیه بازدید از نمایشگاه بینالمللی خودرو تبریز اعلام کرد:
پارسنوآ آماده ورود به بازار خودرو شد
مدیرعامل پارسخودرو از آغاز تولید انبوه خودروی «پارسنوآ» در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، بهمن حسینزاده، در حاشیه بازدید از بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی خودرو تبریز گفت: امسال گروه سایپا با تنوع بیشتری از محصولات در نمایشگاه حاضر شده و شرکتهای سایپا، پارسخودرو، زامیاد و سایپا سیتروئن، مجموعهای از محصولات تولیدی و مونتاژی خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادهاند که مورد توجه مردم قرار گرفته است.
وی افزود: گروه خودروسازی سایپا با دارا بودن دو کارخانه بزرگ و چندین شرکت قطعهسازی در استان آذربایجان شرقی، نقشی مؤثر در اقتصاد این استان ایفا میکند.
مدیرعامل پارسخودرو در ادامه با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای نهاییسازی پروژه «پارسنوآ» محصول جدید این مجموعه اظهار کرد: پس از آغاز به کار تیم مدیریتی جدید در گروه سایپا، تمام توان و سرمایهگذاری شرکت پارسخودرو برای اتمام این پروژه بهکار گرفته شد و با همکاری تأمینکنندگان و قطعهسازان، این پروژه به سرانجام رسیده است.
وی تصریح کرد: با حمایت مدیرعامل گروه سایپا و همکاری مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا، شرکت مگاموتور و سازهگستر، خودروی پارسنوآ بر پایه پلتفرم تندر ۹۰ با امکانات و آپشنهای متعدد آماده ورود به بازار شده و تمامی استانداردهای لازم را اخذ کرده است.
حسینزاده گفت: پارسنوآ در مرحله نخست با گیربکس دندهای عرضه میشود و بر اساس برنامهریزی، نسخههای مجهز به گیربکس اتوماتیک در تیپهای هاچبک، کراساور و کارگو نیز تولید خواهند شد.
وی از اخذ مجوز شمارهگذاری این خودرو خبر داد و افزود: برنامه تولید پارسنوآ در سال جاری سه هزار دستگاه است.
مدیرعامل پارسخودرو گفت: پارسنوآ با بهرهگیری از توان متخصصان داخلی، بهروزرسانی خطوط مونتاژ و ساخت قالبهای جدید تولید میشود و تولید انبوه آن در روزهای آینده آغاز خواهد شد.
وی در ادامه درباره برنامههای جدید شرکت پارس خودرو گفت: با حمایت معاونت خودرویی وزارت صمت و تسهیل واردات محصولات باکیفیت، مذاکرات سهجانبهای میان سایپا، پارسخودرو و شریک تجاری خارجی انجام شده و بر اساس آن، خودروی 421P بهصورت SKD در پارسخودرو در حال تولید است.
مدیرعامل پارس خودرو تاکید کرد: به دلیل تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان شریک قدیمی پارس خودرو همکاری با این شرکت را قطع کرد و تمام این موفقیتها با استفاده از توان متخصصان داخلی و به روزآوری خطوط مونتاژ و تولید قالبهای جدید حاصل شده است.