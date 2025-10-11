به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، رضا علیزاده، نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، در بازدید از سالن گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه بین‌المللی خودرو تبریز اظهار کرد: خوشبختانه نمایشگاه امسال با استقبال گسترده مردم مواجه شده و گروه خودروسازی سایپا نیز با ارائه محصولات جدید، حضوری پررنگ و قابل تحسین داشته است.

وی با اشاره به عرضه محصول جدید پارس‌نوآ از سوی شرکت پارس‌خودرو گفت: این خودرو با ۸۰ درصد داخلی‌سازی و بر پایه پلتفرم ال۹۰ تولید شده و از کیفیت بالایی برخوردار است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: با وجود مشکلات و محدودیت‌هایی که در مسیر تولید وجود دارد، خودروسازان داخلی تلاش می‌کنند با رعایت اصول کیفیت و قیمت مناسب، پاسخگوی سلایق مختلف مشتریان باشند.

علیزاده تصریح کرد: تولید در کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، اما خودروسازان و واحدهای تولیدی با تمام توان در حال تلاش‌اند تا این موانع را مدیریت کرده و نیاز بازار را به بهترین شکل تأمین کنند.

وی با تقدیر از تلاش مدیران، مهندسان و کارگران صنعت خودرو گفت: در حوزه قانون‌گذاری و تدوین آیین‌نامه‌ها، مجلس شورای اسلامی همواره با رویکرد حمایت و تسهیل امور، از صنعت خودرو پشتیبانی کرده است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نظر مردم درباره کیفیت و قیمت خودرو برای مجلس اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: باید تلاش خودروسازان در شرایط سخت اقتصادی دیده شود، چراکه توانسته‌اند در چنین شرایطی نیاز بازار و مصرف‌کنندگان را برآورده کنند و این امر جای قدردانی دارد.

علیزاده ادامه داد: برخی از مدیران صنعت خودرو خلاق، تلاشگر و نوآور هستند و سعی دارند در حوزه کاری خود تحول ایجاد کنند. از این رو از مدیران ارشد گروه سایپا که با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه مثبت در مسیر توسعه حرکت می‌کنند، تشکر می‌کنم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده صنعت خودرو گفت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک، با ارتقای کیفیت و کاهش هزینه تمام‌شده محصولات، بتوانیم در بازارهای بین‌المللی نیز حضور موفقی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهار داشت: دولت باید نقش نظارتی، حمایتی و تسهیل‌گر خود را در اقتصاد ایفا کند و شرایط رقابتی سالمی را برای رشد صنعت و تولید فراهم سازد، زیرا در نبود رقابت، پویایی صنعت از بین می‌رود.

علیزاده ضمن تقدیر از حضور پرقدرت گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه بین‌المللی خودرو تبریز گفت: حضور مؤثر سایپا نتیجه نگاه مثبت و عملکرد منسجم مدیران این گروه است.

وی از زحمات کارگران، کارشناسان و متخصصان گروه سایپا قدردانی کرد و افزود: باید از ظرفیت و توانمندی این مجموعه برای رشد صنعت خودرو کشور به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

