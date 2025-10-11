بانک کشاورزی برگزار می کند:
نخستین «همایش ملی نقش تأمینمالیپایدار در امنیتغذایی»
بانک کشاورزی همزمان با روز جهانیغذا، نخستین «همایش ملی نقش تأمینمالیپایدار در امنیتغذایی» را با حضور مقامات ارشد دولتی و فعالان اقتصادی برگزار می کند.
بر اساس این گزارش، در این همایش که روز سه شنبه 22 مهرماه در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود، نشانبرتر امنیتغذایی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
شایان ذکر است سخنرانی مقامات ارشد دولتی، فعالان برتر اقتصادی، برگزاری پنل های کارشناسی و برپایی نمایشگاه جانبی از جمله برنامه های این رویداد مهم ملی خواهد بود.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه دبیرخانه همایش در پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی مراجعه فرمایید.