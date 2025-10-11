خبرگزاری کار ایران
نخستین «همایش ملی نقش تأمین‌مالی‌پایدار در امنیت‌غذایی»
بانک کشاورزی همزمان با روز جهانی‌غذا، نخستین «همایش ملی نقش تأمین‌مالی‌پایدار در امنیت‌غذایی» را با حضور مقامات ارشد دولتی و فعالان اقتصادی برگزار می کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، نخستین «همایش ملی نقش تأمین‌مالی‌پایدار در امنیت‌غذایی» با هدف تاکید بر اهمیت این حوزه و هم افزایی هدفمند میان دستگاه های اجرایی، فعالان اقتصادی و نهادهای مالی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، در این همایش که روز سه شنبه 22 مهرماه در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود، نشان‌برتر امنیت‌غذایی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

شایان ذکر است سخنرانی مقامات ارشد دولتی، فعالان برتر اقتصادی، برگزاری پنل های کارشناسی و برپایی نمایشگاه جانبی از جمله برنامه های این رویداد مهم ملی خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه دبیرخانه همایش در پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی مراجعه فرمایید.

 

