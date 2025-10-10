به گزارش ایلنا ، غلامرضا نوری، در مراسم بهره برداری و بهره‌برداری از طرح پمپاژ و خط انتقال آب از دریا به مجتمع پرورش میگوی رودیک در شهرستان دشتیاری اعلام کرد: تقویت پرورش میگو و توسعه زیرساخت‌های مرتبط در استان سیستان و بلوچستان از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای توسعه اقتصادی و امنیت غذایی کشور است.

وی با بیان این که مرحله نخست این طرح با مساحت ۲۰۰ هکتار، در چهار تا پنج ماه آینده زیر کشت میگو خواهد رفت، افزود: این طرح نشان‌دهنده پتانسیل‌های خوب منطقه در حوزه پرورش میگو است و سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر تقویت این حوزه و توسعه زیرساخت‌های مرتبط است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به احیای این طرح که سال‌ها متوقف مانده بود، گفت: خوشبختانه امسال با تامین منابع لازم، بهره‌برداری از این طرح از نو آغاز شده است.

نوری ، هدف از این اقدامات را توسعه طرحهای بعدی و نقش مؤثر آن در ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد محلی و امنیت غذایی کشور عنوان کرد و افزود: اجرای این طرحها، گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی و امنیت غذایی کشور است.

با راه‌اندازی این طرح ، ظرفیت تولید سالانه یک هزار تن میگو و ایجاد اشتغال برای بیش از ۳۰۰ نفر فراهم شده است.

انتهای پیام/