خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر جهاد کشاورزی:

تقویت و توسعه زیرساخت‌های پرورش میگو در سیستان و بلوچستان

تقویت و توسعه زیرساخت‌های پرورش میگو در سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1698080
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: تقویت و توسعه زیرساخت‌های پرورش میگو در سیستان و بلوچستان از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش ایلنا ، غلامرضا نوری، در مراسم بهره برداری و بهره‌برداری از طرح پمپاژ و خط انتقال آب از دریا به مجتمع پرورش میگوی رودیک در شهرستان دشتیاری اعلام کرد: تقویت پرورش میگو و توسعه زیرساخت‌های مرتبط در استان سیستان و بلوچستان از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای توسعه اقتصادی و امنیت غذایی کشور است.

وی  با بیان این که مرحله نخست این طرح با مساحت ۲۰۰ هکتار، در چهار تا پنج ماه آینده زیر کشت میگو خواهد رفت، افزود: این طرح نشان‌دهنده پتانسیل‌های خوب منطقه در حوزه پرورش میگو است و سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر تقویت این حوزه و توسعه زیرساخت‌های مرتبط است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به احیای این طرح که سال‌ها متوقف مانده بود، گفت: خوشبختانه امسال با تامین منابع لازم، بهره‌برداری از این طرح از نو  آغاز شده است.

نوری ، هدف از این اقدامات را توسعه طرحهای بعدی و نقش مؤثر آن در ایجاد اشتغال، تقویت اقتصاد محلی و امنیت غذایی کشور عنوان کرد و افزود: اجرای این طرحها، گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی و امنیت غذایی کشور است.

با راه‌اندازی این طرح ، ظرفیت تولید سالانه یک هزار تن میگو و ایجاد اشتغال برای بیش از ۳۰۰ نفر فراهم شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ