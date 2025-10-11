جبار علی ذاکری، مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت اجرای تعهد بابک زنجانی در قرارداد با راه‌آهن کشور اظهار داشت: راه آهن هیچ قراردادی با شرکت منتسب به بابک زنجانی منعقد نکرده است.

وی ادامه داد: قرارداد منعقد شده بین شرکت منتسب به این شخص با یک شرکت فولادی است و تنها در این باره با حضور راه آهن تفاهم‌نامه‌ای وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به انتقادهای مطرح شده مبنی بر اینکه مجموعه وزارت راه و شهرسازی نباید با فردی که ابهامات زیادی درباره سابقه وی و فعالیت‌های اقتصادی حال حاضر وی وجود دارد و بانک مرکزی هم مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی آن را تایید نکرده، گفت: مشکلاتی بین این فرد و بانک مرکزی وجود دارد و باید تاکید کنم تا کنون نه تسهیلاتی را برای این مجموعه و شرکت(منتسب به بابک زنجانی) تامین نکرده‌ایم و نه اتفاق خاصی رخ داده و این مجموعه تاکنون ٣٠ الی ۴٠ واگن وارد کشور کرده‌ است.

وی با بیان اینکه راه آهن به عنوان یک بنگاه اقتصادی به دنبال جذب سرمایه‌ها بوده، افزود: شرکت راه آهن نه سرمایه‌ای و نه تسهیلاتی را به مجموعه منتسب به زنجانی نداده‌ است و تنها تفاهم‌نامه‌ای که داشتیم این بوده که واگن‌هایی که مجموعه بابک زنجانی وارد ناوگان می‌کند، مطابق با مشخصات فنی تایید شده و اگر این مشخصات فنی را نداشته باشد، اجازه نمی‌دهیم واگن‌ها در شبکه راه‌آهن سیر کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سابقه اقتصادی زنجانی تاکید کرد: با آقای زنجانی هیچ قرارداد و تفاهم‌نامه‌ای نداریم و تفاهمنامه منعقد شده هم با مدیرعامل شرکت آوان ریل است و درباره این فرد استعلامات گرفته شده و اهلیت فنی آن مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی این موضوع که عقبه این شرکت چه بوده جزو وظایف حاکمیتی و قوه قضاییه بوده و دستگاه قضایی باید به آن ورود کند.

انتهای پیام/