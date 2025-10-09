به گزارش ایلنا، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هیأت وزیران تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرده است که بر مبنای آن، حق‌الزحمه بنگاه‌های املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک مشخص می‌شود.

وی افزود: از این پس، قیمت روز معامله در تعیین تعرفه تأثیری نخواهد داشت و نرخ‌ها بر پایه ارزش معاملاتی مناطق تعیین می‌شود.

گودرزی با بیان اینکه هر شهرستان دارای ارزش معاملاتی متفاوتی است، گفت: کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها موظف‌اند با توجه به نرخ‌های محلی، ضریب تعرفه را تعیین کنند؛ البته این نرخ‌ها نباید کمتر از تعرفه فعلی باشد. به گفته وی، هیئت عالی نظارت نیز از طریق کمیسیون‌های شهرستانی، سقف تعرفه را مشخص خواهد کرد تا مبنای محاسبه، میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز ملک باشد.

حذف نگاه منفی به مشاوران املاک و ساماندهی نحوه پرداخت‌ها

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد که اجرای نظام جدید تعرفه‌ها موجب شفافیت و از بین رفتن نگاه منفی نسبت به نقش مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن می‌شود.

گودرزی تصریح کرد: از ابتدا تعرفه‌ها سقف داشت و اکنون این سقف در سامانه معاملات ملکی پیاده‌سازی شده است. بر اساس توافق نهایی، مقرر شد ۱۰۰ درصد حق‌الزحمه به مشاور تعلق گیرد، اما دفاتر اسناد رسمی ۵۰ درصد آن را به‌صورت سیستمی دریافت و ثبت خواهند کرد تا فرآیند تسویه‌حساب شفاف باشد.

وی افزود: امکان پرداخت الکترونیکی حق‌الزحمه از طریق دستگاه کارت‌خوان متصل به سامانه فراهم شده و اطلاعات پرداخت نیز به‌صورت خودکار در قرارداد ثبت می‌شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک یادآور شد: تعرفه فعلی از سال ۱۳۹۹ تغییری نداشته و صنف مشاوران املاک، صنفی نجیب و قانون‌مدار است که نقشی در نوسانات قیمتی بازار ندارد. به گفته وی، این تعرفه‌ها از سه ماه آینده اجرایی خواهد شد و تغییری در میزان درآمد مشاوران ایجاد نمی‌کند.

