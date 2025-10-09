به گزارش ایلنا از مدیریت منابع آب ایران، کارگاه آموزشی «پیاده‌سازی مدیریت خشکسالی» در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه، ۱۶ و ۱۷ مهرماه، توسط مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری و با همکاری دفتر راهبری و نظارت بر آب و فاضلاب شهری و روستایی وزارت نیرو و به میزبانی سازمان هواشناسی کشور برگزار شد.

در آیین افتتاحیه این کارگاه، محمد جوان‌بخت، معاون آب و آبفای وزیر نیرو، ضمن ارائه آمارهایی از وضعیت بخش آب و آبفا به‌ویژه در حوزه آب‌های زیرزمینی و فرونشست دشت‌های ایران، به بیان نکات مهمی در خصوص مدیریت خشکسالی پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت بحران به مدیریت ریسک خشکسالی اظهار داشت: با توجه به تداوم و شدت تغییرات اقلیمی در ایران و جهان، تمرکز اصلی باید بر اقدامات پیشگیرانه و کاهش آسیب‌پذیری‌ها قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت داده‌های دقیق، پایش مستمر و پیش‌بینی علمی در این زمینه افزود: امید است در سال جاری با تقویت اعتبارات مرتبط از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، گام مؤثری در جهت اطمینان‌پذیری بیشتر داده‌ها و پایش مداوم خشکسالی برداشته شود.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در ادامه با اشاره به مفاد برنامه هفتم توسعه، تنوع‌بخشی به منابع آب را از ضرورت‌های اساسی مدیریت خشکسالی دانست و تصریح کرد: استفاده از پساب و بازچرخانی آن برای تأمین آب صنایع و فضای سبز، شیرین‌سازی آب دریا و بارورسازی ابرها از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین اجرای برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی را یکی از محورهای مهم مدیریتی برای مقابله با خشکسالی دانست و گفت: این برنامه‌ها به‌ویژه در راستای افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف در بخش کشاورزی از اهمیت بالایی برخوردارند.

به گفته جوان‌بخت، یافتن روش‌های نوین برای ارزیابی عملکرد این برنامه‌ها و اصلاح ساختار اجرایی آن‌ها در جهت افزایش ضمانت اجرا از چالش‌های مهم پیش‌رو است.

جوان‌بخت در بخش دیگری از سخنان خود از بازنگری طرح‌های در دست اجرا در وزارت نیرو بر اساس کاهش آورد منابع آبی و الزامات برنامه هفتم توسعه خبر داد و افزود: در این راستا، بازنگری طرح‌هایی مانند سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی با جدیت در حال انجام است تا اجرای طرح‌ها با شرایط واقعی منابع آبی کشور هم‌خوانی بیشتری پیدا کند.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو با اشاره به اهمیت ابعاد اجتماعی مدیریت منابع آب، همراه‌سازی مردم و بخش خصوصی را یکی از ارکان اصلی موفقیت برنامه‌های وزارت نیرو دانست و گفت: در شرایط فعلی خشکسالی، اگر همراهی و درک درست مردم فهیم‌مان نبود، شهرهایی مانند تهران، مشهد و تبریز امروز با شرایط بسیار دشوارتری مواجه بودند.

وی ضمن قدردانی از همراهی مردم، تأکید کرد که بر اساس برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مصمم است بخشی از وظایف تصدی‌گری خود به‌ویژه در حوزه حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب را به مردم واگذار کند.

در پایان، معاون آب و آبفای وزیر نیرو با قدردانی از مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری، سازمان هواشناسی کشور، سخنرانان داخلی و بین‌المللی و حضار گرامی، ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان، برنامه جامع مدیریت خشکسالی با تأکید بر ارزیابی ریسک تدوین و در دستور کار دولت قرار گیرد تا کشور برای مواجهه مؤثر با این پدیده آمادگی کامل داشته باشد.

انتهای پیام/