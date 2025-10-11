رضا مردانی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
بابت طولانی شدن روند تبدیل انجمن به اتحادیه دلخوریم/ برخورد در مورد رویداد شهربازی شیراز منصفانه نبود
ایمنی دستگاههای ایرانی با اروپائی برابری میکند
رییس انجمن صنفی شهربازیداران ایران از آغاز بازسازی و استانداردسازی سالانه شهربازیهای کشور خبر داد و تأکید کرد که با تشکیل اتحادیه صنفی، وضعیت این صنعت تفریحی ساماندهی و بهبود خواهد یافت.
رضا مردانی، رییس انجمن صنفی شهربازیداران ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آخرین وضعیت این صنف اظهار کرد: در حال حاضر فصل کاری شهربازیهای روباز رو به اتمام است و بیشتر مجموعهها وارد مرحله بازسازی، استانداردسازی سالیانه و بازبینی دستگاهها شدهاند. شهربازیهای چهارفصل نیز همچنان فعالاند، اما بهدلیل شرایط اقتصادی، استقبال مردم کاهش یافته است.
فشار اقتصادی و کاهش استقبال مردم
وی افزود: واقعیت این است که مردم در شرایط اقتصادی سختی به سر میبرند و بسیاری توان مالی حضور در مراکز تفریحی را ندارند. در حالی که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به نشاط و تفریح نیاز دارد. یکنواختی زندگی و کمبود تفریح باعث افسردگی و ناراحتی بسیاری از خانوادهها شده است.
مردانی ادامه داد: راهکار اصلی، حمایت اقتصادی از مردم و در کنار آن حمایت از شهربازیهاست. اگر مجموعهها بتوانند با تسهیلات یا وام، تجهیزات خود را نوسازی کنند، قطعاً استقبال مردم نیز افزایش پیدا میکند.
ساخت تجهیزات ایرانی با استاندارد جهانی
رییس انجمن صنفی شهربازیداران ایران با اشاره به سطح کیفی وسایل بازی در ایران اظهار کرد: از نظر بهروزبودن نسبت به دنیا هنوز فاصله داریم، اما در بخش ساخت تجهیزات، ایران پیشرفت قابلتوجهی داشته است. پیش از تحریمها حتی به اروپا، ترکیه و کشورهای همسایه صادرات دستگاههای تفریحی داشتیم و از نظر ایمنی نیز با استانداردهای جهانی رقابت میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد سختگیریهای زیادی در نظارت بر تجهیزات دارد و چک لیستهای روزانه، هفتگی و ماهانه توسط مسئولان فنی بررسی میشود. وقوع حادثه در این صنعت اجتنابناپذیر است و در سراسر دنیا هم رخ میدهد، اما واحدهایی که تحت نظارت صنف و سازمان استاندارد فعالیت میکنند، از ایمنی بالایی برخوردارند.
تشکیل اتحادیه برای ساماندهی صنف مهم است
مردانی با اشاره به روند طولانی تشکیل اتحادیه شهربازیداران گفت: «این موضوع بیش از دو سال است در حال پیگیری است و جلساتی با آقای مهدوی از وزارت صمت و آقای صوفی از اتاق ایران داشتیم. خوشبختانه نظر مساعدی وجود دارد و امیدواریم بهزودی این اتحادیه بهصورت رسمی شکل بگیرد تا بتوانیم زیرساختها را ساماندهی و فعالیتها را متمرکز کنیم.»
نگاه به آینده و پروژههای جدید
وی افزود: برخی از مجموعهها برای سال آینده برنامهریزی کردهاند و درصدد وارد کردن وسایل جدید و بهروزرسانی امکانات هستند. امیدواریم با شکلگیری اتحادیه، مسیر توسعه هموارتر شود و بتوانیم در پروژههایی نظیر مجموعههای بزرگتر از ارم و حتی راهاندازی شهربازی “بدلند ایران” با همکارانمان گامهای مؤثری برداریم.
درباره حواشی اخیر شهربازی شیراز
رییس انجمن صنفی شهربازیداران در پاسخ به پرسشی درباره حواشی اخیر یکی از شهربازیها در شیراز گفت: در آن مراسم افتتاحیه، خطایی از سوی مجری برنامه رخ داد که ارتباطی به مدیریت شهربازی نداشت. متأسفانه برخوردی که صورت گرفت منصفانه نبود. آقای منتظری، مدیر آن مجموعه، با صرف هزینههای سنگین فضای تفریحی ارزشمندی ایجاد کرده بود و سزاوار چنین واکنشی نبود.
او در پایان اظهار امیدواری کرد: با ساماندهی صنف و شکلگیری اتحادیه، شاهد چنین حواشی و مشکلاتی نباشیم و بتوانیم صنعت تفریح کشور را در مسیر توسعه و رقابت جهانی قرار دهیم.