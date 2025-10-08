تصویب دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعهای
دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعهای» در چهلمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
پیرو بخشنامه شماره ۱۲۳۶۷۸/۰۴ مورخ ۲۷/۵/۱۴۰۴ با موضوع ابلاغ دستورالعملهای مرتبط با تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر انواع مؤسسات اعتباری؛ در اجرای تکلیف مقرر در بند «الف» ماده (۹) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری توسعهای» در چهلمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱/۷/۱۴۰۴ به تصویب رسید.
براساس این دستورالعمل مؤسسه اعتباری توسعهای بانکی است که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی با هدف ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور بهبود وضعیت اجتماعی و رفاهی و رشد ظرفیت تولید ملی ایجاد و در راستای سیاستها و برنامههای توسعه اقتصادی کشور نسبت به تأمین مالی پایدار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی، کلان توسعهای، ایجاد نوسازی و حفظ زیرساختهای اقتصادی و سایر موارد اقدام میکند. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسه اعتباری توسعهای نیز در این دستورالعمل معادل چهارصد هزار میلیارد ریال تعیین شده است.
مؤسسه اعتباری توسعهای در چارچوب اهداف مقرر این دستورالعمل مجاز به فعالیت در یک یا چند بخش تخصصی شامل کشاورزی، مسکن شهرسازی راه سازی و حمل و نقل، صادرات و واردات؛ صنایع و معادن است.
همچنین براساس دستورالعمل مؤسسه اعتباری توسعهای مجاز به انجام عملیات و فعالیتهای (ریالی و ارزی) صدور گواهی سپرده خاص، سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار در بخش تخصصی فعالیت در راستای تامین مالی پروژهها و درچارچوب ضوابط بانک مرکزی، تاسیس و مشارکت در شرکتهای با فعالیت بانکی طبق ضوابط بانک مرکزی به استثنای موارد غیر مجاز مقرر در ماده ۸ این دستور العمل، دریافت کمکهای مالی و یا تسهیلات و اعتبارات خارجی از سازمانها و نهادهای مالی و توسعهای بین المللی، دریافت کمکهای مالی و یا اعتبار از دولت شرکتهای دولتی صندوق توسعه ملی، مؤسسات عمومی، غیر دولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط؛ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه و استفاده از سایر ابزارهای تعهدی از جمله اوراق گام در بخش تخصصی فعالیت، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی در بخش تخصصی فعالیت، اعطای انواع خطوط اعتباری فاینانس ریفاینانس و ... در بخش تخصصی فعالیت، تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها در بخش تخصصی فعالیت، انتشار فروش و تضمین انواع اوراق بهادار اسلامی نظیر اوراق مشارکت و صکوک در بخش تخصصی فعالیت، افتتاح و نگهداری حساب قرض الحسنه جاری صرفا برای ذینفع و ارایه خدمات دریافت پرداخت و نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی صرفاً در زمینه فعالیت توسعهای مؤسسه اعتباری توسعهای است.
بر این اساس بانکها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به واحدهای مرتبط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و اقدامات و هماهنگهای لازم به منظور اجرای دقیق آن به عمل آورند.