ممنوعیت واردات گوجهفرنگی و پیاز به عراق لغو شد
وزارت کشاورزی عراق از آزاد شدن صادرات دو محصول گوجهفرنگی و پیاز به عراق خبر داد.
به گزارش ایلنا، وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که واردات دو محصول گوجهفرنگی و پیاز از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی آزاد شده است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که به دلیل کمبود تولید داخل و حفظ ثبات قیمتها در بازار کشور، ممنوعیت واردات گوجهفرنگی و پیاز رفع شد تا بازار عرضه و تقاضا متعادل باقی بماند.
پیش از این، در ۱۷ سپتامبر، وزارت کشاورزی عراق، واردات ۴۴ محصول زراعی و حیوانی را از خارج از کشور ممنوع کرده بود.