امین ترفع، رییس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره جزییات نشست سه جانبه ایران- آذربایجان - روسیه در هفته آینده اظهار داشت: هفته آینده دومین جلسه سه جانبه ایران - روسیه- آذربایجان با محوریت توسعه کریدور شمال - جنوب در شهر باکو برگزار می‌شود. در این نشست موضوع فرایند و زیرساخت بسیار اهمیت دارد که موضع زیرساخت را در روابط دو جانبه با کشور روسیه پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت فرایند در این مذاکرات، ادامه داد: برای افزایش ظرفیت کریدور شمال -جنوب و تسریع در تردد کامیون‌ها در این مسیر، باید تشریفات گمرکی سبک و روان شود. از این رو در این جلسه روسای کمیسیون حمل و نقل و گمرکات سه کشور هم حضور دارند.

رییس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از موضوعات این دور از مذاکرات، بازدید از مسیر آستارا در دستور کار قرار دارد، گفت: این بازدید از سمت آذربایجان انجام خواهد شد و مشکلات فرایندی که وجود دارد مورد بررسی قرار بگیرد و مقامات در همین بازدیدها دستورهای لازم برای رفع مشکلات صادر می‌شود .

ترفع درباره مذاکرات برای تضمین بار در جلسه پیش رو افزود: همواره موضوع بار جزو موارد مورد بحث مشترک کشورها بوده است و بین کشور‌ها تمایل برای تردد بار بیشتر وجود دارد و با افزایش ظرفیت ، تردد بار هم بیشتر می‌شود و اراده افزایش تردد بار وجود دارد و معتقدم در مدت زمان کوتاه به ٨ میلیون تن می‌رسیم.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه اخیرا نماینده رییس جمهور در اقتصاد دریامحور در مصاحبه‌ای اعلام کرده که احتمال دارد با اسنپ بک، تامین مالی پروژه راه آهن رشت آستارا از طریق منابع مالی داخلی انجام شود، آیا روسیه از تامین مالی صرف نظر کرده ، تاکید کرد: این سوال را باید از همان شخصی موضوع را مطرح کرده پرسید، اما تا این لحظه از سمت روسیه درباره صرف نظر از تامین مالی این پروژه چیزی نشنیده‌ایم. موافقتنامه‌ای با روسیه درباره تامین مالی پروژه داریم و هنوز پیامی از روسیه برای توقف روند تامین مالی دریافت نکرده‌ایم و تا این لحظه اسنپ بک تاثیری بر رو این موضوع نداشته‌است.

رییس مرکز امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی گفت: یکی دیگر از موضوعات نشست هفته آینده کریدور انرژی است و قرار بر این شده که شبکه انرژی سه کشور به یکدیگر متصل شود.

