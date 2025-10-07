حناچی:
نرخ شهرنشینی در ایران بالاتر از اروپاست
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: نرخ شهرنشینی ایران بسیار بالا و حتی از اروپا بالاتر است و باید در این حوزه تجدید نظر شود چراکه بیتوجهی به این موضوعات تبعاتی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پیروز حناچی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در مراسم روز جهانی اسکان بشر با بیان اینکه ایران، سرزمین بیقرار یکی از منشاهای توسعه تمدن و شهرنشینی است، اظهار داشت: نتیجه حفاری هگمتانه نشان میدهد در آن دوره معماری و طراحی، توانستند تئوری توسعه شهری را تغییر دهد و آثار استخراج شده نشان میدهند در آن زمان شهرها از طرح های پیش اندیشی شده میساختند.
وی ادامه داد: مردم از ایران از گذشته رعایت حد را بلد بودند و حدود را رعایت میکردند، مردم در کویر بلد بودند که مانند بهشت زندگی کنند و قنات یکی از طراحیهای منحصر به فرد در این اقلیم ایران بوده است و مردم رعایت حد را بلد بودند و این رعایت حد را سینه به سینه انتقال دادند.
حناچی با بیان اینکه باید دید چگونه تاب آوری شهرها را افزایش دهیم، گفت: در معرض زلزله قرار داریم و اگر آماده باشیم کمترین تلفات و خسارات را خواهیم داشت. باید یاد بگیریم که با پدیدههای طبیعی زندگی کنیم و در تصمیمات خود این پدیدهها را لحاظ کنیم. داشتن برنامه و سناریوهای حادثه، ما را در برابر آن ، ایمن میکند و باید آنها را رعایت کنیم.
وی انتقاد از برنامههای بودجه شهری تاکید کرد: برنامه بودجه شهری از ابتدا به گونهای بسته میشود که با کسری بودجه مواجه شود و در ادامه کار با تبعات آن در مدیریت شهری مواجه هستیم.
حناچی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تامین مسکن کم درآمدها اظهار داشت: باوجود تمام زحماتها برای توجه به مسکن کم درآمدها اما سیاستهای تعیین شده برای ۵ دهک کم درآمد اثر گذار نبوده است. شاید راهکار مالکیت نباشد و با سیاست دیگری باید این ۵ دهک را به مسکن برسانیم.
وی با اشاره به افزایش شهرنشینی در کشور اظهار داشت: امروز تعداد شهرهای کشورمان به ١۴٧٠ رسیده است حال اینکه در برخی از موارد جمعیت برخی از این شهرها کمتر از ۶٠٠ نفر است که اساسا در ماهیت شهر نیستند.
حناچی گفت: نرخ شهرنشینی بسیار بالا است و حتی از اروپا بالاتر است و باید در این حوزه تجدید نظر شود چراکه بی توجهی به این موضوعات تبعاتی خواهد داشت.