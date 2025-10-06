جانمایی پالایشگاه میدان گازی «فرزاد بی» نهایی شد
مجری طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی از نهایی شدن محل احداث پالایشگاه این میدان مشترک با بهرهگیری از روشهای نوین علمی و مطالعات جامع زیستمحیطی و فنی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، کیوان طریقتی در حاشیه برگزاری دومین کارگاه تخصصی مطالعات جانمایی تأسیسات خشکی طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی با اشاره به تازهترین وضع پیشرفت این طرح گفت: مطالعات محل احداث پالایشگاه گازی طرح توسعه میدان فرزاد بی بهعنوان یکی از مهمترین پروژههای ملی کشور با در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی، الزامات پدافند غیرعامل، ریسکهای طبیعی، شرایط اجتماعی و اقتصادی، دسترسی به زیرساختها و نزدیکی به تأسیسات فراساحل انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به موقعیت مطلوب این پالایشگاه از روشهای نوین تصمیمگیری چندمعیاره (MCDM) استفاده شده است، افزود: بر اساس دادههای گردآوریشده، هفت سناریو برای احداث پالایشگاه تعریف شد که این سناریوها با روش VIKOR ارزیابی و رتبهبندی و پس از بررسیهای لازم، سناریوی برتر انتخاب شد.
دومین کارگاه تخصصی مطالعات جانمایی تأسیسات خشکی طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی و سایر طرحهای آتی در اراضی منطقه پارس سه استان بوشهر، با حضور مدیران، کارشناسان و نمایندگان مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و با مشارکت شرکت پتروپارس برگزار شد.