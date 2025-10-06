خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
جانمایی پالایشگاه میدان گازی «فرزاد بی» نهایی شد

جانمایی پالایشگاه میدان گازی «فرزاد بی» نهایی شد
مجری طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی از نهایی شدن محل احداث پالایشگاه این میدان مشترک با بهره‌گیری از روش‌های نوین علمی و مطالعات جامع زیست‌محیطی و فنی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، کیوان طریقتی در حاشیه برگزاری دومین کارگاه تخصصی مطالعات جانمایی تأسیسات خشکی طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی با اشاره به تازه‌ترین وضع پیشرفت این طرح گفت: مطالعات محل احداث پالایشگاه گازی طرح توسعه میدان فرزاد بی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی کشور با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، الزامات پدافند غیرعامل، ریسک‌های طبیعی، شرایط اجتماعی و اقتصادی، دسترسی به زیرساخت‌ها و نزدیکی به تأسیسات فراساحل انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به موقعیت مطلوب این پالایشگاه از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) استفاده شده است، افزود: بر اساس داده‌های گردآوری‌شده، هفت سناریو برای احداث پالایشگاه تعریف شد که این سناریوها با روش VIKOR ارزیابی و رتبه‌بندی و پس از بررسی‌های لازم، سناریوی برتر انتخاب شد.

دومین کارگاه تخصصی مطالعات جانمایی تأسیسات خشکی طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی و سایر طرح‌های آتی در اراضی منطقه پارس سه استان بوشهر، با حضور مدیران، کارشناسان و نمایندگان مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و با مشارکت شرکت پتروپارس برگزار شد.

