جانمایی پالایشگاه میدان گازی «فرزاد بی» نهایی شد

وی با اشاره به اینکه برای دستیابی به موقعیت مطلوب این پالایشگاه از روش‌های نوین تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) استفاده شده است، افزود: بر اساس داده‌های گردآوری‌شده، هفت سناریو برای احداث پالایشگاه تعریف شد که این سناریوها با روش VIKOR ارزیابی و رتبه‌بندی و پس از بررسی‌های لازم، سناریوی برتر انتخاب شد.

دومین کارگاه تخصصی مطالعات جانمایی تأسیسات خشکی طرح توسعه میدان گازی فرزاد بی و سایر طرح‌های آتی در اراضی منطقه پارس سه استان بوشهر، با حضور مدیران، کارشناسان و نمایندگان مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت و گاز پارس، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و با مشارکت شرکت پتروپارس برگزار شد.