وزیر جهاد کشاورزی در مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی:
ناچار به اصلاح قیمت کالاها هستیم
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حوزه قیمت تمامشده کالاها جاهایی مشکلاتی داریم و برخی از این مشکلات به زنجیره غذا برمیگردد که ما ناچاریم با وجود محدودیتها، آن را اصلاح کنیم چون وظیفه ما تنظیمگری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امشب ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در مراسم گرامیداشت روز ملی دامپزشکی که با حضور فعالان این حوزه و معاونان وزیر برگزار شد، با تبریک "روز ملی روستا و عشایر"، گفت: جامعه دامپزشکی و صنعت واکسنسازی با اراده رئیسجمهور متحول خواهد شد و واکسنسازی در اکوسیستم جدید شاهد قرن جدید خود خواهد بود. این قرن جدید در واکسنسازی با ایجاد برج فناوری واکسن در کشور و یک اکوسیستم جدید دانشبنیان آغاز خواهد شد.
وی افزود: بخش کشاورزی به همت فعالان این عرصه در سال گذشته با وجود خشکسالیها، تغییرات اقلیمی، جنگ تحمیلی و... در رشد اقتصادی، صادرات، بهبود تراز تجاری و... عددهای قابل توجهی را به دست آورد.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد رشد بخش کشاورزی، گفت: سال گذشته شاهد رشد ۵ درصدی تولید شیر خام و رشد ۲ درصدی در تولید تخم مرغ و گوشت سفید بودیم.
نوری قزلجه، رشد بخش کشاورزی را مرهون همت تولیدکنندگان و تلاش فعالان این بخش دانست و گفت: تامین امنیت غذایی با همت تولیدکنندگان حتی در دوره جنگ ۱۲ روزه، نرمالترین حالت خود را داشت و با وجود همه مشکلات، در این کشور حتی یک ساعت در هیچ نقطهای کمبود مواد غذایی را نداشتیم و هیچ فروشگاهی با کمبود مواد غذایی مواجه نشد.
وی ادامه داد: البته در جنگ ۱۲ روزه باید از مقاومت و هوشمندی ملت ایران یاد کنیم که چگونه پای کشور ایستادند.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه باید غذای مورد نیاز مردم را در هر کجای کشور تامین کنیم، گفت: در حوزه قیمت تمامشده کالاها جاهایی مشکلاتی داریم و برخی از این مشکلات به زنجیره غذا برمیگردد که ما ناچاریم با وجود محدودیتها، آن را اصلاح کنیم چون وظیفه ما تنظیمگری است. ما باید هم منافع تولیدکننده و هم سفره مردم را در نظر بگیریم. بنابراین باید فاصله قیمت کالاها از تولید تا سفره مردم را باید کاهش دهیم.