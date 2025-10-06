رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران:
دامپزشکی نقشی بنیادین در تضمین امنیت غذایی کشور دارد
رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران گفت: دامپزشکی نقشی بنیادین در پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و حیوان، حفظ بهداشت عمومی و تضمین امنیت غذایی کشور دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباسعلی مطلبی، رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران امشب در مراسم بزرگداشت روز ملی دامپزشکی با اشاره به نقش گسترده دامپزشکی در صیانت از سلامت جامعه گفت: دامپزشکی تنها درمان حیوانات نیست، بلکه نقشی بنیادین در پیشگیری از بیماریهای مشترک انسان و حیوان، حفظ بهداشت عمومی و تضمین امنیت غذایی کشور دارد.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی ایران گفت: دامپزشکی امروز، تنها یک حرفه محدود به درمان حیوانات نیست، بلکه گسترهای از دانش و خدمت است که نقش بیبدیل آن در صیانت از سلامت جوامع انسانی، پیشگیری و کنترل بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان، حفظ و ارتقای بهداشت عمومی، توسعه پایدار و تضمین امنیت غذایی بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل شعار روز ملی دامپزشکی امسال، دامپزشکی و سلامت واحد انتخاب شده است.
وی ادامه داد: هفته دامپزشکی، یادآور جایگاهی است که تلاشهای صادقانه و شبانهروزی خانواده بزرگ دامپزشکی در تحقق اهداف ملی سلامت، رفاه جامعه، ارتقای تولید و پایداری اقتصاد کشور دارد. این هفته فرصتی است تا یکبار دیگر بر ضرورت توجه بیش از پیش به شأن و منزلت جامعه دامپزشکی تأکید و عزم خود را در مسیر تقویت جایگاه این حرفه حیاتی تجدید کنیم.
وی تصریح کرد: امید دارم در پرتو الطاف الهی و همت والای تمامی اعضای جامعه بزرگ دامپزشکی کشور، شاهد ارتقای هر چه بیشتر خدمات علمی، تخصصی و حرفهای در این عرصه خطیر باشیم و بتوانیم رسالت سنگین خود در حفظ سلامت انسان، حیوان و محیط زیست را به شایستگی به انجام رسانیم.