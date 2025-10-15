خبرگزاری کار ایران
گزارش عملکرد شش ماه ابتدایی سال جزیره کیش:

رونق گردشگری و توسعه اقتصادی در نگین خلیج فارس

رونق گردشگری و توسعه اقتصادی در نگین خلیج فارس
جزیره کیش در شش ماه ابتدایی سال با رشد قابل توجه گردشگری، افتتاح پروژه‌های زیربنایی و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حمل‌ونقل، روند پیشرفت پایدار خود را ادامه داده است. از افزایش ورود گردشگران نوروزی تا راه‌اندازی ایرتاکسی و نیروگاه خورشیدی، مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی، توانمندی‌های جزیره را در حوزه اقتصاد، گردشگری و محیط زیست تقویت کرده است.

به گزارش ایلنا، سال ۱۴۰۴ از شروع تا نیمه راه برای کیش سالی پرجنب‌وجوش و تحول‌آفرین بوده است. ورود گردشگران در نوروز و تابستان رکورد زد، مسیرهای هوایی جدید بین جزیره و دیگر مقاصد داخلی و خارجی راه‌اندازی شد و پروژه‌های بزرگ زیربنایی و گردشگری افتتاح گردید. علاوه بر این، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، خدمات هوشمند، انرژی‌های پاک و حفاظت از میراث فرهنگی، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی بلندمدت برای رشد پایدار جزیره است.

فروردین:  آغاز سال با گردشگری و حمل‌ونقل نوین

فروردین برای کیش همواره ماهی مهم در حوزه گردشگری است، زیرا آغاز سال نو و تعطیلات نوروزی باعث افزایش حضور گردشگران می‌شود. سال ۱۴۰۴ نیز با ورود تعداد زیادی گردشگر و راه‌اندازی پروژه‌های زیربنایی و حمل‌ونقل جدید آغاز شد. این ماه نشان‌دهنده قدرت بازگشت گردشگری پس از دوران رکود و تلاش برای آماده‌سازی جزیره برای استقبال از مسافران بود.

رشد ورود گردشگران نوروزی و توسعه گردشگری

ورود گردشگران به کیش نسبت به سال قبل ۹٪ افزایش یافت و صنعت گردشگری جزیره رونق گرفت. ورود گردشگران در ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز نسبت به سال گذشته ۱۶٪ افزایش داشت و فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی جزیره پررونق شد.

ایرتاکسی و مسیرهای هوایی جدید

راه‌اندازی خط پروازی ایرتاکسی بین کیش و قشم باعث شد سفر سریع و راحت برای مسافران فراهم شود. علاوه بر آن، مسیر هوایی مستقیم کیش به قشم ایجاد شد تا سفرهای تجاری و گردشگری بین دو جزیره تسهیل گردد.

پروژه‌های محیط زیست و زیربنایی

با اجرای پروژه‌های مسئولیت اجتماعی، بزرگ‌ترین ژئوپارک طبیعی جنوب کشور در کیش ایجاد شد تا فرصت‌های گردشگری طبیعی و آموزشی افزایش یابد. گزارش عملکرد نوروزی نشان داد که رشد ۱۷٪ پروازها و ۳۷٪ تردد دریایی تجربه شده و زیرساخت‌ها بدون قطعی فعال بودند.

اردیبهشت: توسعه فرهنگی، گردشگری و خدمات

اردیبهشت ماه با شروع فصل بهار و ادامه فعالیت‌های نوروزی، فرصتی برای تمرکز بر توسعه فرهنگی و گردشگری، خدمات سرمایه‌گذاران و تقویت زیرساخت‌های جزیره بود. این ماه شاهد برگزاری رویدادهای ورزشی، افتتاح هتل‌های جدید و ثبت میراث فرهنگی و نمایشگاه‌های مهم بود.

رویدادهای ورزشی و آموزشی

کیش میزبان نخستین سمپوزیوم توسعه ورزش سیلینگ ایران شد و زمینه ارتقای مهارت‌های ملی و بین‌المللی ورزشکاران فراهم گردید.

خدمات الکترونیکی و هتل‌های جدید

صدور و تمدید مجوز فعالیت‌های اقتصادی کاملاً الکترونیکی شد تا امور سرمایه‌گذاران تسهیل گردد. هتل پنج‌ستاره اکسلسیور نیز افتتاح شد و ظرفیت اقامتی لوکس جزیره افزایش یافت.

حفاظت از میراث فرهنگی و نمایشگاه‌ها

هشت میراث‌فرهنگی ناملموس جزیره در فهرست ملی ثبت شد تا حفاظت و معرفی فرهنگ و هنر محلی تضمین شود. سازمان منطقه آزاد کیش با نقش‌آفرینی در نمایشگاه ایران اکسپو فرصت‌های تجاری و گردشگری جزیره را معرفی کرد و همکاری‌های جدید توسعه یافت.

خرداد ۱۴۰۴: توسعه اقتصادی، انرژی پاک و حمل‌ونقل

خرداد ماه برای کیش دوره‌ای کلیدی در حوزه اقتصاد و زیرساخت بود. همزمان با ادامه فعالیت‌های گردشگری، تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه انرژی پاک، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و تقویت خدمات دیجیتال افزایش یافت. این ماه نشان‌دهنده تعادل میان توسعه اقتصادی و زیست‌محیطی جزیره بود.

تعاملات تجاری و رفع موانع سرمایه‌گذاران

دو نشست تخصصی با هیئت تجاری پاکستان برگزار شد و زمینه همکاری‌های سرمایه‌گذاری و صادرات محصولات منطقه‌ای فراهم گردید. نشست مدیرعامل منطقه آزاد کیش با معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز برای تسهیل و رفع موانع قانونی سرمایه‌گذاران برگزار شد.

پروژه‌های زیربنایی و انرژی پاک

عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی آغاز شد تا سهم انرژی پاک در جزیره افزایش یابد. سه طرح صنعتی و زیربنایی نیز افتتاح شد تا ظرفیت تولید و زیرساخت‌های جزیره تقویت گردد.

حمل‌ونقل و زیرساخت دیجیتال

ناوگان حمل‌ونقل عمومی با بسته‌های حمایتی و مجوز واردات شخصی نوسازی شد و کیفیت خدمات ارتقا یافت. تفاهم‌نامه همکاری با وزارت ارتباطات امضا شد تا توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و خدمات هوشمند تسریع شود. خدمات بیمه‌ای نوین نیز به صورت مرحله‌ای و دیجیتال ارائه گردید.

مرداد ۱۴۰۴: جشنواره‌ها و حمل‌ونقل هوایی

مرداد ماه برای کیش فصل اوج گردشگری تابستانی است. این دوره با افزایش ورود گردشگران و برنامه‌های فرهنگی و تفریحی متنوع همراه است. همچنین، توسعه حمل‌ونقل هوایی داخلی و بین‌المللی جزیره، نقش مهمی در تسهیل سفرها و افزایش رضایت گردشگران دارد.

جشنواره تابستانی کیش

با بسته‌های تخفیفی، سفر اقساطی و رویدادهای ویژه، جشنواره تابستانی جزیره آغاز شد و گردشگران استقبال گسترده‌ای از آن کردند.

پروازهای هواپیمایی فلای کیش

پروازهای داخلی و خارجی توسط هواپیمایی فلای کیش انجام شد و مسیرهای جدید توسعه یافت تا ظرفیت حمل‌ونقل هوایی جزیره افزایش یابد.

شهریور ۱۴۰۴: خدمات هوشمند و بازگشت پروازها

شهریور ماه ادامه رونق گردشگری تابستانی و توجه ویژه به خدمات هوشمند و دیجیتال است. ارائه خدمات سریع و مدرن به گردشگران و سرمایه‌گذاران، همراه با بازگشت پروازهای بین‌المللی، موجب افزایش رضایت و افزایش تردد مسافران شده است.

دفاتر خدمات هوشمند

سومین دفتر خدمات هوشمند مناطق آزاد در کیش افتتاح شد تا ارائه خدمات به شهروندان و سرمایه‌گذاران سریع‌تر و دیجیتال گردد.

بازگشت پروازهای فلای دبی و رکورد گردشگری

پروازهای فلای دبی به کیش بازگشت و تعداد گردشگران در شهریور رکورد زد، نشان‌دهنده رونق گردشگری جزیره است.

بررسی کلی عملکرد کیش در شش ماه ابتدایی سال

کیش در سال ۱۴۰۴ با مدیریت هوشمند و برنامه‌ریزی بلندمدت، توانسته همزمان در حوزه گردشگری، اقتصاد و زیرساخت‌های زیست‌محیطی و دیجیتال پیشرفت چشمگیری داشته باشد. افزایش ورود گردشگران، افتتاح پروژه‌های گردشگری و صنعتی، توسعه مسیرهای هوایی و خدمات هوشمند، و تمرکز بر انرژی پاک و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، همه نشان‌دهنده یک مسیر توسعه پایدار و متوازن است. این روند نوید بخش آینده‌ای روشن و جذاب برای سرمایه‌گذاران و گردشگران کیش است.

