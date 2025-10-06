خبرگزاری کار ایران
وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایلنا:

آذربایجان را از ایران به نخجوان وصل می‌کنیم/ کریدور مورد توافق آمریکا ربطی به خاک ایران ندارد

وزیر راه و شهرسازی گفت: کریدور ریلی و جاده‌ای کلاله (ارس) که کشورمان در حال حاضر بر بخش جاده‌ای آن تاکید دارد، مسیری است که کشور آذربایجان را از خاک ایران دوباره وارد نخجوان می‌کند و این مسیر ادامه دارد بنابراین همچنان این کریدور با محوریت ایران همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، با توافق طرح «صلح و توسعه» و ورود آمریکا به کریدور زنگزور یا همان TRIPP این ادعا مطرح شده که هدف از این توافق کریدوری، ایجاد پایگاه جدیدی برای آمریکا در شمال غرب آمریکا و حذف ایران از کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای بوده‌ است و واگذاری ٩٩ ساله حق انحصاری مدیریت کریدور زنگزور به آمریکا این نگرانی و تهدید را ایجاد کرده که ایران در تبادلات منطقه‌ای و قفقاز محدود شود. 

«فرزانه صادق»، وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر حذف ایران از مسیر ترانزیتی زنگزور و مبادلات ترانزیتی ایران در این مسیر با وقوع تحولات اخیر و توافق صلح و توسعه تاکید کرد: حذف ایران از این کریدور اساسا معنا ندارد. کریدور ریلی و جاده‌ای کلاله (ارس) که کشورمان در حال حاضر بر بخش جاده‌ای آن تاکید دارد، مسیری است که کشور آذربایجان را از خاک ایران دوباره وارد نخجوان می‌کند و این مسیر ادامه دارد بنابراین همچنان این کریدور با محوریت ایران همچنان پابرجاست.

وی ادامه داد: آن مسیری که کشور ارمنستان درباره آن با کشور آمریکا به تفاهمنات اولیه رسیده، اساسا مسیری نیست که به خاک کشور ما ارتباط پیدا کند. 

وزیر راه و شهرسازی گفت: به ضرس قاطع می‌توانم بگویم که با تامین منابع مالی که اولویت قرار دارد، به سرعت کریدور ارس را تکمیل می‌کنیم و این مسیر منطقه تقویت خواهد شد.

صادق افزود: اما باید توجه داشت مسیر که آنها (آمریکا و ارمنستان) درباره آن به تفاهم اولیه رسیده‌اند از ارتفاعات سنگینی عبور می‌کند که بعید است که در آینده نزدیک تمکیل شود. حال اینکه کریدور ارس – کلاله پابرجاست البته به شرطی که بتوانیم هر چه سریع تر زیرساخت‌های آن را تکمیل کنیم. 

 وی درباره زمان تکمیل این کریدور گفت: واقعیت این است تونل‌های سختی در مسیر وجود دارد و  نیاز به علمیات عمرانی قابل توجهی دارد اما امیدواریم با تامین منابعی که انجام خواهد شد، ظرف یک سال آینده این کریدور را به سرانجام برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره تضمین عبور بار روسیه و آذربایجان از مسیر راه آهن رشت-آستارا اظهار داشت: عدد و رقم پیش بینی شده این است که  مسیر رشت- آستار ظرفیت عبور ١۵ میلیون تن بار را داشته باشد اما نکته مهم این است که ۵ میلیون تن با تفاهمنامه بین آذربایجان و روسیه تضمین شده‌ است. 

توجه داشته باشیم که ریل آذربایجان  موجود و حاضر است اما به جهت مسیر ریلی رشت- آستارا وارد تعامل و مفاهمه شده و تضیمن عبور حداقل ۵ میلیون تن بار را دریافت کرده است.

صادق تاکید کرد: وقتی کشور واسط تضمین ۵ میلیون تن بار را گرفته قطعا روسیه هم این مسیر را برای انتقال بار انتخاب می‌کند. نکته مهم دیگر این است که تجار هندی و پاکستانی بیشترین پیگیری را برای راه اندازی این مسیر ریلی دارند چراکه متوجه هستند که اتصال١۶٢ کیلومتر راه آهن تا چه میزان می‌تواند در کاهش هزینه‌های حمل و نقل بار موثر است.

