فعالیت‌های اجرایی توسعه میدان گازی پارس شمالی آغاز شد

مجری طرح توسعه میدان گازی پارس شمالی با اشاره به انعقاد قرارداد ساخت جکت فاز نخست این طرح، از آغاز فعالیت‌های توسعه‌ای میدان مستقل پارس شمالی خبر داد.

به گزارش ایلنا از شرکت نفت و گاز پارس، امین خرم‌آبادی با اشاره به امضای قرارداد ساخت جکت نخستین فاز توسعه میدان گازی پارس شمالی، گفت:  مدت زمان اجرای این پروژه، ۱۱ ماه برآورد شده است.

وی شرح کار این پروژه را شامل بخش‌های مهندسی، تأمین کالا، ساخت، حمل و نصب جکت برشمرد و گفت: وزن جکت اصلی ۷۵۰ تن بوده که با احتساب متعلقات به حدود دو هزار تن خواهد رسید و پس از ساخت و حمل، در عمق حدود ۱۳ متری موقعیت خود نصب خواهد شد.

خرم‌آبادی با اشاره به رشد ظرفیت‌های مهندسی و ساخت داخل کشور در حوزه صنایع فراساحل، افزود: میدان پارس شمالی که کشف آن به سال ۱۳۴۶ بازمی‌گردد، در دهه ۵۰ در دستور کار توسعه قرار گرفت که این روند پس از مدتی متوقف شد و اکنون با بازنگری‌های انجام‌شده و بهره‌گیری از دانش روز، برنامه توسعه آن مجدداً در چارچوب راهبردهای شرکت ملی نفت ایران کلید خورده است.

بر اساس این گزارش، میدان گازی پارس شمالی یکی از بزرگ‌ترین میادین گازی مستقل کشور و از بزرگ‌ترین میادین مستقل جهان است که در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و در فاصله ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری از ساحل و در عمق چهار هزار متری قرار دارد. مساحت این میدان حدود ۵۰۰ کیلومتر مربع و میزان ذخیره گاز آن ۱۶۶۸ میلیارد مترمکعب و حجم گاز قابل تولید آن ۱۳۳۷ میلیارد مترمکعب برآورد شده است.

بر اساس آخرین مطالعات انجام‌شده بر روی مخزن پارس شمالی، پس از توسعه کامل، ظرفیت تولید روزانه این میدان به حدود ۴ میلیارد فوت مکعب گاز غنی (معادل ۱۱۳ میلیون مترمکعب گاز) خواهد رسید.

