ممنوعیت صادرات پسته ایران به کانادا «بودار» است

بهروز آگاه، عضو انجمن ملی پسته ایران در گفت‌وگو با ایلنا در مورد میزان تولید پسته در کشور در سال جاری، گفت: پیش‌بینی می‌شود که امسال تولید پسته به ۲۴۰ هزار تن برسد.

وی با اشاره به افزایش تولید پسته طی امسال، گفت: افزایش تولید پسته در سال جاری به دلیل کاشت پسته در ۲۷ استان کشور است. پسته این استان‌ها در حال بارور شدن است؛ این در حالی است که پیش از این در ۷، ۸ استان پسته‌کاری می‌شد.

دلیل افزایش تولید پسته طی سال ۱۴۰۴

عضو انجمن ملی پسته ایران گفت: تولید پسته در سال ۱۴۰۳، ۲۱۷ هزار تن، در سال ۱۴۰۲، ۱۶۸ هزار تن، در سال ۱۴۰۱، ۹۲ هزار تن و در سال ۱۴۰۰، ۱۳۵ هزار تن بود. دلیل افزایش تولید پسته در سال جاری این است که در سال‌های گذشته در ۷، ۸ استان پسته‌کاری می‌شد؛ اما امسال در ۲۷ استان پسته‌کاری شده است. به طور مثال، زمین‌های استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و... زیر کشت پسته می‌رود.

آگاه در مورد نیاز آبی پسته، گفت: پسته یکی از کم‌آب‌ترین محصولات کشاورزی است که تا پایان مهرماه برداشت آن ادامه دارد.

صادرات اندک پسته ایران به اتحادیه اروپا

عضو انجمن ملی پسته ایران گفت: پیش‌بینی می‌شود صادرات پسته در سال جاری به ۲۰۲ هزار تن پسته معادل پسته خشک در پوست برسد و بازارهای صادراتی آن بیشتر چین، هند و کشورهای مشترک‌المنافع روسیه و خاورمیانه بوده و مقدار کمی هم به اتحادیه اروپا صادر شده است.

وی ادامه داد: پسته به طور کلی بسیار اندک به اتحادیه اروپا صادر می‌شود زیرا اتحادیه اروپا بهترین کیفیت پسته را با قیمت پایین می‌خواهند.

ممنوعیت صادرات پسته ایران به کانادا مشکوک است

عضو انجمن ملی پسته ایران در مورد دلیل ممنوعیت واردات پسته ایران به کشور کانادا، گفت: هرچند عنوان می‌شود که ممنوعیت واردات پسته ایران به کانادا به دلیل آلودگی «سالمونلا» بوده است؛ اما این موضوع در مورد پسته آمریکا هم صدق می‌کند.

آگاه ادامه داد: آفلاتوکسین همان طور که در پسته ایران هست در پسته آمریکا نیز هست. حالا ممکن است در جاهایی نمره آفلاتوکسین پسته ایران از نمره آفلاتوکسین آمریکا بیشتر باشد ولی آفلاتوکسین و سالمونلا همیشه در پسته بوده است. این موضوع که در حال حاضر که ماشه فعال شده کانادایی‌ها واردات پسته ایران را ممنوع می‌کنند، بودار است.

عضو انجمن ملی پسته ایران خاطرنشان کرد: اینکه همزمان با ماشه شاهد ممنوعیت واردات پسته از ایران هستیم، مشکوک است.

