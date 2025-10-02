خبرگزاری کار ایران
بانک مرکزی از شنبه عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد

بانک مرکزی از شنبه عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد
بانک مرکزی از روز شنبه ۱۲ مهرماه عرضه اسکناس ارز را افزایش می‌دهد.

به گزارش ایلنا، بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای تأمین ارز واردات کشور و پاسخ به نیازهای ارزی بازرگانان از روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ میزان تخصیص ارز برای واردات به ویژه واردات خرد را افزایش خواهد داد. 

در این روش، بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله، می‌توانند از ابزار پرداخت به صورت اسکناس ارز نیز بهره‌مند شوند. 

اسکناس مورد نیاز  این گروه از بازرگانان توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

 

 

