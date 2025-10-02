رئیس کل بانک مرکزی:
تأمین مالی طرحهای انرژی خورشیدی در اولویت شبکه بانکی است
رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان و تجار اقتصادی استان اصفهان با اشاره به به روند تأمین ارز دارو و نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتهای دارویی در سال جاری، از برگزاری جلسه تسهیل تامین ارز دارو میان این بانک و وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در روز شنبه خبر داد و از تمهیدات ویژه برای تسهیلگری در این حوزه گفت؛ همچنین دکتر فرزین خطاب به شبکه بانکی بر تأمین مالی فوری طرح های انرژی خورشیدی در دو مقیاس کوچک و بزرگ تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین که به منظور دیدار و گفتوگو با تجار و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی به استان اصفهان سفر کرده است، در جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت این استان تصریح کرد: در سال گذشته به منظور تأمین سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی شرکتهای تولیدکننده دارو بیش از سهمیه تعیین شده تامین مالی انجام شد؛ علاوه براین سهمیه تعیین شده برای شبکه بانکی در سال جاری نیز ۱۰۰ همت است.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انرژی خورشیدی از مهمترین اولویتهای رئیس جمهوری است و نظام بانکی نیز پشتیبان این طرح هاست، تاکید کرد تا تمامی طرح های انرژی خورشیدی کوچک مقیاس در استان اصفهان از طریق شورای هماهنگی بانکها تعیین تکلیف و تأمین مالی شود.به گفته او طرحهای بزرگ مقیاس نیز از طریق معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق گواهی خاص تامین مالی خواهد شد.
دکتر شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی هم در این جلسه با بیان اینکه سال گذشته براساس توافق با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به شرکتهای معرفی شده مبلغی که برای سرمایه در گردش اختصاص یافت سه برابر توافق انجام شده بود تصریح کرد: مبنای تأمین مالی در این حوزه فهرست شرکتهایی است که از سوی سازمان غذا و دارو معرفی میشوند، در همین راستا طی سال گذشته ۵۰ همت تفاهم شد اما در عمل برای سرمایه در گردش این شرکتها ۱۵۹.۶ عملیاتی شد. برای سال جاری نیز سقف اعتباری در این حوزه با افزایش دو برابری به ۱۰۰ همت افزایش یافته است که این این رقم به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
گفتنی است، رئیسکل بانک مرکزی را در این سفر کاری به استان اصفهان، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، معاونان سیاستگذاری پولی، تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، مدیران ارشد ارزی، تعدادی از مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها و رئیس شورای هماهنگی بانکها همراهی میکنند.
خاطرنشان میشود گفتوگو با مدیران استانی شبکه بانکی استان اصفهان در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان، دیدار با نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی و استاندار به همراه بازدید از چند پروژه صنعتی، از دیگر برنامههای سفر به استان اصفهان است.براین اساس، رئیسکل بانک مرکزی در ادامه سفرهای استانی اعضای دولت چهاردهم، به منظور بررسی و اتخاذ تصمیمات میدانی درباره تسهیل فرآیند صادرات و رفع دغدغههای تولیدکنندگان در بخش سرمایه در گردش، دیدار و گفتگو با تجار و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، شرکت در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با حضور نمایندگان استان و دیدار و گفتگو با نماینده ولی فقیه در استان، وارد اصفهان شد.