کاهش ۲۴ ساعته پردازش مرسولات پستی با استفاده از هوش مصنوعی

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ سید ستار هاشمی در این مراسم، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه و شهدای خانواده ارتباطات اظهار کرد: «خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی در سنگرهای مختلف با مجاهدت مشغول خدمت به مردم هستند و این پروژه نیز بخشی از تلاش‌ها برای بهبود زندگی مردم است.»

هاشمی با اشاره به بازدید میدانی از پروژه‌های استان البرز و توضیحات استاندار این استان، افزود: «این پروژه‌ها نویدبخش اتفاقات بسیار مبارکی برای مردم استان و کشور خواهد بود و انتظار می‌رود به زودی شاهد بهره‌برداری و آثار پر خیر و برکت آن باشیم.»

وی اهمیت پروژه مرکز پردازش هوشمند پستی غرب و شمال غرب کشور را از چند زاویه مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: «مرکز پردازش هوشمند پستی، پروژه‌ای زیرساختی است که توسعه خدمات هوشمندسازی دولت و تجارت الکترونیک را امکان‌پذیر می‌کند.»

وی افزود: «امروز بیش از ۱۰ میلیون نفر از شهروندان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به زیرساخت‌های تجارت الکترونیک وابسته‌اند و پست نقش اساسی در این فرآیند دارد.»

وزیر ارتباطات تلاش‌های کارکنان شرکت ملی پست را ستود و گفت: «با همت مدیرعامل شرکت ملی پست و اعضای محترم هیئت‌مدیره و تلاش همکاران در سراسر کشور، شاهد پویایی و تحولات مهمی در حوزه پست بوده‌ایم که این پروژه از نمونه‌های بارز آن است.»

هاشمی به اهمیت امنیت و پدافند در توسعه زیرساخت‌های پستی اشاره کرد و افزود: «با توجه به اهمیت مرکز فعلی در چهارراه لشکر تهران، ایجاد این مرکز در استان البرز، به عنوان جایگزینی اثرگذار و ایمن، ضرورت داشت.»

وی توضیح داد که مرکز جدید با بهره‌گیری ویژه از فناوری هوش مصنوعی، خدمات خود را به ۱۷ استان غرب و شمال غرب کشور ارائه خواهد کرد و زمان پردازش مرسولات را تا ۲۴ ساعت کاهش می‌دهد.

وزیر ارتباطات افزود: «این اقدام با شاخص‌گذاری دقیق و پایش مستمر عملکرد، به ارتقای رضایت مردم از خدمات پستی منجر خواهد شد.»

هاشمی با تأکید بر نگاه دولت به بهره‌وری و شفافیت گفت: «خدمات ارائه‌شده با هدف‌گذاری مشخص و ارزیابی مبتنی بر عملکرد انجام می‌شود و رضایت مردم محور اصلی این پروژه است. ما همواره خود را از زاویه دید مشتری می‌بینیم تا اثربخشی اقدامات را بسنجیم.»

وی در پایان سخنان خود، روز جهانی پست را به همه کارکنان این حوزه تبریک گفت و از تلاش استاندار البرز و دیگر مسئولان در توسعه زیرساخت‌های دسترسی منطقه‌ای قدردانی کرد و افزود: «با راه‌اندازی این مرکز، امنیت و کیفیت خدمات پستی دو چندان خواهد شد و امیدواریم گام به گام شاهد تحقق اقدامات ارزشمند و رضایت‌بخش برای مردم باشیم.»

البرز مهد علم، صنعت و نوآوری

استاندار البرز در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اینکه این استان به عنوان مهد علم، صنعت و فناوری کشور شناخته می‌شود، گفت: آماده حمایت از طرح‌های فناورانه و همکاری با دستگاه‌ها و سازمان‌ها در پیشبرد این طرح‌ها هستیم.

مجتبی عبداللهی ضمن استقبال از کلید خوردن این پروژه در دولت چهاردهم، افزود: شرکت ملی پست را در بهره‌برداری از این مرکز طی مدت پیش‌بینی شده همراهی خواهیم کرد.

وی مجاورت این مرکز با فرودگاه پیام، اتوبان یادگار امام و همچنین راه‌آهن را یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد آن توصیف کرد و گفت: با راه‌اندازی این مرکز، شاهد رونق بیشتر مراکز صنعتی و تجاری استان خواهیم بود.

استاندار البرز در پایان فرارسیدن ۱۷ مهر، روز جهانی پست، را به تمامی کارکنان شبکه پستی کشور تبریک گفت.

بهره‌برداری از پروژه مرکز پردازش تا ۱۸ ماه آینده

مدیرعامل شرکت ملی پست نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مرکز پردازش هوشمند پستی غرب و شمال غرب کشور یکی از طرح‌های راهبردی حوزه ارتباطات فیزیکی است، گفت: با حمایت‌های وزیر ارتباطات و مقامات استان البرز، پیش‌بینی می‌شود این پروژه طی ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد.

محمد احمدی، تغییر ماهیت و افزایش شمار مرسولات پس از شیوع کرونا و گرایش مردم به خریدهای اینترنتی را مورد تأکید قرار داد و افزود: بخشی از فضاهای عملیاتی موجود پاسخگوی نیازها نیست و باید گسترش یابد.

وی اظهار داشت: این مرکز یکی از پیشرفته‌ترین مراکز پردازش مرسولات در کشور است و سرعت سیر مرسولات را تا ۲۴ ساعت افزایش خواهد داد.

به گفته وی، مرکز پردازش پستی غرب و شمال غرب به هاب هوشمند ۱۷ استان تبدیل خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: با توجه به نیاز روزافزون توسعه عرصه‌های شبکه پستی، طرح ساخت مرکز تجزیه و مبادلات کشور در جنوب شهر تهران نیز در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/