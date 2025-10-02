وزیر جهاد کشاورزی در گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد:
وزارت جهاد نقش تنظیمگری در بازار دارد/ رونمایی از سند توسعه عدالتمحور در بخش کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه سند توسعه عدالتمحور برای نخستین بار در کشور در بخش کشاورزی به زودی رونمایی میشود، گفت: وزارت جهاد در مورد قیمت کالاهایی همچون برنج و کالاهای اساسی نقش تنظیمگری دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز پنجشنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ در سیوهفتمین گردهمایی فرماندهان مهندسی رزمی جنگ جهاد که در محل این وزارتخانه برگزار شد، در مورد قیمت برنج، گفت: ۵۵ درصد برنج مورد نیاز کشور با ارز ترجیحی وارد کشور میشود که در بازه قیمتی هر کیلو ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان در فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ توزیع میشود.
وی ادامه داد: برنج ایرانی و کیفی دو ماه قبل هر کیلو ۳۷۰ هزار تومان بود و در حال حاضر با کاهش قیمت به هر کیلو ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر نقش تنظیمگری این وزارتخانه، گفت: ما باید از سفره مردم مراقبت کنیم. کار ما تنظیمگری است تا هم تولیدکننده بصرفه تولید کند و هم مصرفکننده قادر به خریداری باشد.
نوری با بیان اینکه ما برای ۷، ۸ رقم کالای اساسی ارز ترجیحی میدهیم، گفت: ما باید همزمان هوای سفره مردم را داشته باشیم تا کالای اساسی با ارز یارانهای به دست مردم برسد و تولیدکننده هم محصولش را با قیمتی اقتصادی بفروشد.
ما فرهنگ جهاد را تسری میدهیم
وزیر جهاد کشاورزی گفت: معتقدم وظیفهای که بر عهده ماست و میتواند وظیفه اول ما باشد، تسری فرهنگ جهادی در وزارتخانهای است که خود مزین به نام جهاد است.
نوری با تاکید بر اینکه فرهنگ جهادی و مدیریت جهادی را باید در عمل ثابت کنیم، گفت: ما بعد از یکسال استقرار باید توضیح دهیم که در این عرصه که میخواهیم فرهنگ جهاد را در مدیریت داشته باشیم، چه کار کردهایم. ازاینرو گویاترین گفتگو در این حوزه میتواند چند عدد و رقم باشد که در یکسال گذشته اتفاق افتاده است.
وی افزود: در سال گذشته بخش کشاورزی از رشد منفی ۲.۴ درصد به رشد مثبت ۳.۲ درصدی رسید که فاصله طیشده ۵.۶ درصد بود؛ در حالی که در قانون رشد ۵.۵ درصدی لحاظ شده بود و این نمادی است که نشان میدهد بخش کشاورزی توانسته است سرآمد همه بخشها باشد.
بهبود ۳ میلیاردی تراز تجاری بخش کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی در مورد تراز تجاری بخش کشاورزی طی یکسال گذشته، گفت: در سال گذشته شاهد بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی بودیم به طوری که تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید. ازاینرو بهبود ۳ میلیارد دلاری تراز بخش کشاورزی رشد قابل توجهی بود در شرایطی که کشور باید در امنیت غذایی متکی به درون شود.
نوری ادامه داد: در سال گذشته شاهد رشد ۲۷ درصدی تولید میوههای گرمسیری بودیم. ما ۷۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز دادهایم و امسال تولیدات موز به ۵۰ درصد نیاز کشور رسید و برنامه داریم تا پایان دولت، واردات موز، شکر و گوشت قطع شود و در تولید این محصولات خودکفا شویم.
نگاه عدالتمحور در بخش کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای اولین بار سند توسعه عدالتمحور در بخش کشاورزی رونمایی میشود، گفت: نخواهیم گذاشت که دورافتادهترین روستایی در زیر چرخ توسعه و پیشرفت ما آسیب ببیند. در همین راستا توزیع نهاده یارانهدار ۲۲ درصد بین روستاییان و دامداریهای روستایی افزایش یافته که نشاندهنده نگاه عدالتمحور است.