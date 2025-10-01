نشست ستاد مدیریت شرایط اضطراری آب تهران برگزار شد

به گزارش ایلنا از شرکت آب منطقه ای تهران، در این نشست که با حضور "مهدی جهانیان" مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، "راما حبیبی" جانشین ستاد مدیریت شرایط اضطرار، " غلامحسین محمدی" دبیر ستاد و رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و همچنین سایر اعضا برگزار شد، "مهدی جهانیان" با قدردانی از عملکرد شرکت آب منطقه‌ای تهران به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بر اهمیت آمادگی در برابر حوادث احتمالی و ارتقای توانمندی‌ها در حوزه جنگ الکترونیک تأکید کرد.

وی خواستار توجه ویژه به پدافند سایبری در کنار پدافند کالبدی شد و اعلام کرد که در شرایط اضطرار، پیامک‌های ارسالی به‌عنوان ابلاغ رسمی تلقی خواهد شد.

وی همچنین عنوان کرد که جلسات ستاد شرایط اضطرار به‌صورت ماهانه برگزار شود و صرفاً محدود به زمان وقوع بحران نباشد.

در ادامه "راماحبیبی" جانشین ستاد مدیریت شرایط اضطرار نیز پدافند غیرعامل را با توجه به شرایط فعلی کشور، چراغ راهی برای کاهش آسیب‌پذیری دانست و عنوان کرد با برگزاری جلسات تخصصی پس از بازدید ارزیابان سازمان پدافند از تأسیسات شرکت، چالش‌های احتمالی پیش رو شناسایی و اقدامات لازم برای رفع آن‌ها صورت گرفته است.

وی همچنین بیان کرد که حوزه پدافند غیرعامل همواره در اولویت های مهم شرکت بوده است و در برنامه ریزی ها و تخصیص اعتبارات در جهت سیاست ها و برنامه های ابلاغی بسیار مهم تلقی می شود لذا می بایست از این ظرفیت ایجاد شده در اساسنامه ابلاغی در جهت پیشبرد اهداف مورد انتظار استفاده کرد.

"غلامحسین محمدی" دبیر ستاد مدیریت شرایط اضطراری نیز به تحقق درصد بالایی از اعتبارات شرکت در حوزه پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۳ اشاره و همچنین به ابهامات موجود در خصوص ماده ۱۹ اساسنامه سازمان پدافند پس از ابلاغ آن در سال گذشته پرداخت و خواستار همکاری بیشتر در راستای اجرایی‌سازی توافق‌نامه پدافند غیرعامل شرکت در سال ۱۴۰۴ شد.

