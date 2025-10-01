معاون وزیر جهاد کشاورزی:
فرونشست زمین در شهرها ارتباطی با مصرف آب کشاورزی ندارد
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با رد برخی برداشتهای نادرست درباره نقش بخش کشاورزی در فرونشست زمین در شهرها گفت: منابع آب شهری و کشاورزی از یکدیگر مستقلند و نباید این دو حوزه را با هم خلط کرد.
به گزارش ایلنا، صفدر نیازی شهرکی روز چهارشنبه در جریان سفر یک روزه به زنجان با اشاره به نگرانیهای عمومی درباره فرونشست زمین در مناطق شهری، افزود: در بسیاری از محافل، فرونشست شهرها به مصرف آب در بخش کشاورزی نسبت داده میشود، در حالی که این تحلیل نادرست است و حدود ۶۰ درصد آب شرب شهرهای کشور از طریق چاههای زیرزمینی تأمین میشود که در داخل یا اطراف شهرها قرار دارند و ارتباطی با منابع آبی کشاورزی ندارند.
وی افزود: اگر فرونشستی در دشتها رخ دهد، میتوان آن را تا حدی به برداشت آب زیرزمینی در بخش کشاورزی نسبت داد، اما در شهرها که منابع تأمین آب، محل برداشت و نوع مصرف متفاوت است، چنین ارتباطی وجود ندارد؛ مگر در مواردی که شهر در دل یک دشت کشاورزی قرار گرفته باشد.
نیازی شهرکی با اشاره به آمارهای موجود گفت: بر اساس گزارشهای کارشناسی، میزان فرونشست کلی در کشور حدود ۲.۷ سانتیمتر اعلام شده، اما این عدد در نقاط مختلف متفاوت است و باید بهصورت منطقهای بررسی شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از اجرای پروژهای مشترک با وزارت نیرو برای کاهش وابستگی بخش کشاورزی به منابع آب زیرزمینی خبر داد و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه مقرر شده که برداشت آب در بخش کشاورزی تا ۱۵ میلیارد مترمکعب کاهش یابد که از این میزان، ۱۲ میلیارد مترمکعب مربوط به منابع زیرزمینی است.
وی تأکید کرد: با ارتقای راندمان آبیاری و بهرهوری تولید میتوان ضمن کاهش برداشت آب، امنیت غذایی کشور را نیز حفظ کرد، این پروژه با هدف کاهش فشار بر منابع زیرزمینی و مقابله با فرونشست در حال اجراست و امیدواریم با همکاری وزارت نیرو و همراهی کشاورزان به نتایج مطلوبی برسیم.
نیازی شهرکی با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش بارشها بر ضرورت مدیریت منابع آب و اجرای سیاستهای پایدار در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که هم امنیت غذایی را حفظ کنیم و هم دغدغههای مردم درباره فرونشست زمین را کاهش دهیم.