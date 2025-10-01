آغاز واریز مرحله دوم سود سهام عدالت
محمد باغستانی مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گفت: واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲، امروز، چهارشنبه آغاز شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از سپردهگذاری مرکزی، محمد باغستانی افزود: پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مرحله دوم سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایهپذیر و همچنین برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر به حساب بیش از ۴۴ میلیون و ۷۹ هزار سهامدار واریز میشود.
او با اشاره به اینکه ۱۹ بانک مسئولیت واریز این مرحله از سود سهام عدالت را برعهده دارند، گفت: امیدواریم با همکاری شبکه بانکی بتوانیم ظرف ۴۸ ساعت آینده، کل فرایند توزیع سود را انجام دهیم.
مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی بیان کرد: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۷ هزار تومان، ۴۹۲ هزار تومان مبلغ ۸۱۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۸۸۱ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.
باغستانی اضافه کرد: در این مرحله ، سود یک میلیون و ۵۰ هزار متوفی مشمول سهام عدالت بین چهار میلیون و ۲۹۰ هزار ورثه آنها توزیع میشود.
او در ادامه گفت: با هدف افزایش اطلاع رسانی به مشمولان سهام عدالت، بهجز از پیامک بانکهای عامل، پیامهای شخصی واریز سود سهام عدالت از طریق چهار پیامرسان داخلی بله، روبیکا، سروش پلاس و آی گپ برای مشمولان ارسال خواهد شد تا سهامداران از مبلغ سود خود آگاه شوند.
این گزارش حاکی است: مرحله نخست پرداخت سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ اواخر سال گذشته برای بیش از ۴۴ میلیون سهامدار انجام شد.