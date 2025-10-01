یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا خبر داد:
کاهش ترانزیت فرآوردههای نفتی در سال جاری
رییس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی گفت: مهمترین علت کاهش آمار ترانزیت در ۵ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته کاهش ترانزیت فرآوردههای نفتی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در سند برنامه هفتم توسعه کشور، تحقق ۴۰ میلیون تن ترانزیت سالانه تا سال۱۴۰۷ پیشبینی شده که حدود ۷۰درصد آن باید از طریق جاده و ۳۰درصد از مسیر ریلی انجام شود. در سال اول برنامه هفتم یعنی سال گذشته میزان ترانزیت کشور به ۲۰ میلیون تن رسید.
اما اخیرا رییس کل گمرک ایران اخیرا اعلام کرد که میزان ترانزیت در ۵ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵.۴۶ درصد کاهش داشته و در گمرکات منطقه ویژه شهید رجایی، پرویز خان، باشماق، سرخس، منطقه آزاد ماکو، آستارا، بیله سوار، لطف آباد و منطقه آزاد ارس به ترتیب بیشترین میزان ترانزیت خارجی ثبت شدهاست.
امین ترفع، رییس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره علت کاهش ترانزیت در ۵ ماهه اول امسال اظهار داشت: مهمترین علت کاهش آمار ترانزیت در ۵ ماه اول امسال نسبت به سال گذشته کاهش ترانزیت فرآوردههای نفتی بوده است.
وی تاکید کرد: هر چند که با کاهش ترانزیت فراوردههای نفتی، آمار ترانزیت نزولی شد اما ترانزیت غیر نفتی در ۵ ماه امسال افزایشی بود که این اتفاق خوبی برای ترانزیت کشورمان محسوب میشود.
رییس مرکز امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سهم ترانزیت نفتی در آمار ترانزیتی کشور گفت: همیشه ترانزیت فرآوردههای نفتی سهم بالایی در مجموع آمارترانزیت ایران داشته و اساسا سال گذشته که عملکرد ترانزیتی ایران از ۲۰ میلیون تن هم عبور کرد به این دلیل این بود که با جهش در ترانزیت نفتی مواجه شدیم. همواره ترانیت فراوردههای نفتی بخشی از آمار ترانزیت کشور بوده است.
ترفع در پاسخ به این سوال که برای میزان ترانزیت کشور تا پایان امسال چه پیش بینیهایی وجود دارد، ادامه داد: سال گذشته میزان ترانزیت حدود ۲۰ میلیون تن بود و پیش بینی میشود که امسال هم این عدد محقق شود.
وی درباره تحقق برنامه هفتم در بحش ترانزیت و امکان دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تن گفت: تا کنون نیمی از برنامه هفتم درباره ترانزیت محقق شده است. باید توجه داشته باشیم که در پایان برنامه هفتم باید به ۴۰ میلیون تن ترانزیت برسیم، در حالی که برای سال اول برنامه هفتم یعنی سال گذشته (۱۴۰۳) میزان ترانزیت کشور چیزی حدود ۱۵ میلیون تن پیش بینی شده بود این عدد به ۲۰ میلیون تن افزایش پیدا کرد.