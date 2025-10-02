ایلنا گزارش میدهد؛
انحراف خصوصیسازی صنعت خودرو با قیمتگذاری دستوری/ رکورد تولید ماهانه ایرانخودرو شکست
ایرانخودرو یک نمونه موفق خصوصیسازی در کشور محسوب میشود؛ شکسته شدن رکورد تولید به واسطه مدیریت صحیح، اشتغالزایی و بهبود فرایندها و کاهش زیاندهی از مواردی است که با اندیشه و توان بخش خصوصی محقق شده است؛ اما این موفقیت با چالشی مواجه است به نام قیمتگذاری دستوری!
به گزارش خبرنگار ایلنا، قدم زدن در جایی میان صدای دستگاههای پرس ورق، بدنهسازی، مونتاژ و گفتوگوهای صمیمی با مدیران بخشهای مختلف شرکت ایران خودرو، فرصت مناسبی فراهم کرد تا از نزدیک هم شاهد نوآوری و فناوری در تولید خودرو و قطعات آن به صورت رباتیک باشیم و هم شاهد تلاش و تخصص نیروهای جوان و باتجربه خطوط تولید و مونتاژ.
عبور از میان رباتهای خطوط تولید تمام رباتیک کارخانه ایرانخودرو آغازی بود تا نشان دهد این خطوط ۲۴ ساعته فعالاند تا رکورد تولید و اشتغال در این کارخانه وطنیِ خصوصی شکسته شود. به طوری که در شهریورماه ۱۴۰۴ رکورد تولید ماهانه در این شرکت طی ۳ سال اخیر شکسته شد و برای نخستین بار در ۳ سال اخیر، تعداد تولید خودروهای سواری و وانت این شرکت از مرز ۶۰ هزار دستگاه عبور کرد.
عزم جدی ایرانخودرو برای جهش تولید
عبور تولید خودرو از مرز ۶۰ هزار دستگاه در شهریورماه، نقطه عطفی برای بزرگترین خودروساز بخش خصوصی ایران است که نشان از عزم جدی این مجموعه برای جهش تولید دارد.
این افزایش تولید در شرایطی محقق شده که صنعت کشور در سال جاری و به ویژه در ماههای اخیر با موانع و بحرانهای گستردهای از جمله ناترازی انرژی، محدودیتهای نقدینگی، تحریمها، چالشهای اقتصادی و سیاسی و اسنپبک مواجه بوده است.
این موفقیت مرهون راهبردهای عملیاتی و استفاده از ظرفیتهای داخلی، مدیریت صحیح منابع، بهینهسازی فرایندها و همت والای نیروهای انسانی در تمامی حلقههای زنجیره تولید، از کارکنان خطوط شرکت تا تامینکنندگان قطعات است.
مدیریت بخش خصوصی این گروه صنعتی توانسته است نه تنها بر مشکلات غلبه کند، بلکه سبب رونق تولید و ایجاد ارزش افزوده در کل زنجیره خودروسازی کشور شود.
این دستاورد ثابت میکند که با وجود تمامی محدودیتها، ظرفیت و پتانسیل بالایی برای رشد در صنعت خودرو کشور وجود دارد. بدیهی است برای تداوم و شتاببخشی به این روند مثبت، اصلاح ساختاری برخی سیاستهای کلان اقتصادی بهویژه بازبینی در مکانیسم قیمتگذاری دستوری که همواره به عنوان یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری و توسعه در این صنعت شناخته شده، ضروری است و میتواند زمینهساز بهبود پایدار روند توسعه و تولید در بزرگترین خودروساز کشور شود.
از خطوط تولید رباتیک تا مونتاژ خودرو با دستان توانمند متخصصان
وارد سالن تولید قطعات خودرو که میشویم، آنچه به چشم میخورد، رباتهایی است که در میان میلهها با نهایت دقت قطعات را یک به یک میسازند از درب خودرو گرفته تا سقف سمند و پژو. امروزه کاربرد رباتها در صنعت خودروسازی به سطحی بسیار پیشرفتهتر از گذشته رسیده است. این رباتها نقش کلیدی در تولید، مونتاژ و افزایش کنترل کیفیت دارند. خودروسازان در سراسر جهان برای برآورده کردن استانداردهای بالای دقت و کارایی به فناوری رباتیک متکی هستند و ایران خودرو به لطف مدیریت صحیح خصوصی از قافله نوآوری و فناوری دنیا عقب نمانده است.
وارد سالن بدنهسازی میشویم، جایی که نوآوری ربات با تجربه و دقت نیروی انسانی ماهر به هم پیوند میخورد. سالن بدنهسازی در مساحتی بـالغ بر ۳۰ هـزار متر مربع در دو طبـقه در سال ۱۳۸۳ به بهرهبرداری رسیده و طراحی، احداث و تکمیل آن ۳ سال به طول انجامیده است. حجم اسکلت فلزی بهکاررفته در این سالن که ارتفاع آن به بیش از ۲۶ متر میرسد، بالغ بر ۱۰ هزار تن است. سقف این سالن به گونهای طراحی شده است که رباتهای متصل به کف طبقه دوم، هیچ لرزش و خطایی نداشته و ضریب خطا بسیار ناچیز است.
فرایند مونتاژ در کارخانه سازنده خودرو
بعد از عبور از استخرهای بزرگ رنگ، وارد سالن مونتاژ شدیم. در سالن مونتاژ اجزای مختلف اتومبیل را به هم متصل میکنند در ابتدا قطعاتی که زیر کاری محسوب میشوند به هم مونتاژ میشوند به عنوان مثال قطعات ایزولاسیون از جمله این قطعات هستند. قطعات ایزولاسیون از داخل تا بیرون اتاقک را از لحاظ نفوذ صدا، حرارت و آب و… عایق بندی میکنند. یک سری از قطعات ایزولاسیون برای جلوگیری از نفوذ گرما و حرارت هستند و بعضی مخصوص جلوگیری از نفوذ آب هستند. آنهایی که برای جلوگیری از نفوذ صدا و حرارت هستند، اول نصب میشوند زیرا باید به طور مستقیم با بدنه در تماس باشند. به عنوان مثال عایقبندی صوتی و حرارتی پشت داشبورد اول نصب میشود بعد هم عایقبندی کف و سپس عایقبندی سقف انجام میشود که همگی مربوط به داخل اتاق هستند. تزئینات عملکردی هم نیاز به عایقبندی دارند که به عنوان مثال در محفظه موتور انجام میشود. تزیینات داخلی شامل دسته سیمهایی هم میشوند. مثلاً سیم هایی که از محفظه موتور جایی که باتری وجود دارد خارج میشوند و به چراغ های عقب میرسند بعد هم ایزولاسیون شیشه انجام میشود و به ترتیب سایر قطعات خودرو؛ اما آخرین قطعهای که به خودرو متصل میشود درب خودرو است.
هر ساعت ۴۲ خودرو در ایرانخودرو تولید میشود
با همراهی شبکه تامین گروه صنعتی ایران خودرو، هر ساعت ۴۲ خودرو در این مجموعه تولید میشود؛ بدین ترتیب تولید روزانه این شرکت بین ۲۸۰ دستگاه تا ۳۲۰ دستگاه متغیر است.
خطوط تولید ایران خودرو در ۶ استان تهران، خراسان، آذربایجان شرقی، مازندران، فارس و کرمانشاه قرار دارد.
کارخانه خودروسازی به لطف خصوصیسازیاش زنده است!
خصوصیسازی مدیریت خودروسازی در ایران از یک شعار به واقعیتی ناقص و نیمهکاره تبدیل شده است؛ خصوصیسازی مدیریت ایرانخودرو در شرایطی انجام شد که وزارت صمت همچنان تلاش میکند در سیاستهای این شرکت مداخله کند؛ اما تجربه واگذاری ایرانخودرو نشان میدهد اگر واگذاری همراه با شفافیت، اهلیت خریدار و مدیریت مستقل باشد، نتایج ملموسی دارد.
اما آنچه بزرگترین ضربه را به خصوصیسازی خودروسازی وارد کرده، قیمتگذاری دستوری است. سالهاست اقتصاد ایران با معضل بزرگی به نام قیمتگذاری دستوری دست و پنجه نرم میکند که این بحران علاوه بر بستن دست و پای تولیدکنندگان منجر به برهمزدن تعادل بازار و سودجویی عدهای خاص شده است. در حالی که طبق نرخ دستوری، قیمت خودرو دستوری تعیین میشود و دلار در بازار آزاد بیش از ۱۱۰ هزار تومان و در مرکز مبادله بیش از ۷۰ هزار تومان است، صنعت خودرو توانی برای بازیابی و حرکت رو به جلو ندارد؛ درحالی که خصوصیسازی صنعت خودرو این نوید را میداد که خودرو از یک کالای سرمایهای به یک کالای مصرفی تبدیل خواهد شد و سهم سودجویان روز به روز کاهش خواهد یافت، اما تداوم قیمتگذاری دستوری و دخالت مستقیم دولت در صنعت خودرو بارقههای امید را در دلها خاموش میکند.