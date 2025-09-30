سیودومین اطلاعیه پرداخت غرامت به جانباختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین
ستاد پرداخت به بازماندگان پرواز ۷۵۲ اوکراین سیودومین اطلاعیه خود را مبنی بر اجرای مصوبه هیئت وزیران صادر کرد.
به گزارش ایلنا، ستاد پرداخت به بازماندگان پرواز اوکراین وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیهای اعلام کرد: ضمن عرض تسلیت مجدد و ابراز همدردی با خانوادههای جانباختگان پرواز ۷۵۲ اوکراین، به اطلاع میرساند وفق مصوبه شماره ۱۱۸۱۳۶/ ت ۵۵۳۴۱ ه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیئت وزیران، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکریم، دلجویی و تسریع در پرداخت مبلغ مصوب به وراث قانونی هر یک از جانباختگان است، فارغ از ملیت، جنسیت و سن، مطابق شیوهنامه اجرایی مصوبه مذکور.
در این اطلاعیه تأکید شده است که وراث قانونی جانباختگان میتوانند برای دریافت اطلاعات و آغاز فرایند پرداخت با شمارههای ۸۸۳۸۴۲۱۱ و ۸۸۳۸۴۲۱۲-۰۲۱ در ساعات اداری تماس حاصل کنند. همچنین پیامهای مربوطه از طریق ایمیل به نشانی ContactPS۷۵۲@MRUD.IR دریافت میشود.
وفق بند ۵ مصوبه هیئت محترم وزیران، موضوع تصویبنامه صرفاً ناظر به خسارات ناشی از سانحه پرواز است و نافی حق پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیتدار بهموجب قانون نیست.