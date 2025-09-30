خبرگزاری کار ایران
تجارت ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول ۱۴۰۴

تجارت ۵۴ میلیارد دلاری ایران در نیمه اول ۱۴۰۴
رئیس کل گمرک با بیان اینکه تجارت خارجی ایران در نیمه اول امسال به ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار بود، گفت: در این مدت ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی صادر شد.

به گزارش ایلنا، فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: میزان وزنی کالاهای صادراتی در این مدت ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن و میزان وزنی واردات ۱۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تن بوده است.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آمار مقایسه‌ای تجارت خارجی ایران در ۶ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه قبل، افزود: در این مدت صادرات غیرنفتی کشورمان به لحاظ وزن ۶ درصد افزایش داشته و از نظر ارزش تغییر محسوسی مشاهده نمی‌شود.

در بخش واردات هم از نظر وزنی ۲ درصد افزایش داشتیم اما از حیث ارزش شاهد کاهش ۱۵ درصدی بوده‌ایم.

عسگری در رابطه با ترکیب کشورهای طرف معامله در حوزه تجارت خارجی کشورمان تاکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که ما در نیمسال اول سال جاری با بیش از ۱۰۰ کشور جهان تبادلات تجاری داشته‌ایم.

