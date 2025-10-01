در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
نابسامانی قیمت گوشت قرمز به دلیل کمبود نهاده/ نرخها تعدیل میشود
رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به افزایش قیمت گوشت قرمز به دلیل کمبود نهادههای دامی دولتی، خبر از تعدیل قیمت در روزهای آینده به دلیل فراوانی عرضه داد.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفتوگو با ایلنا در مورد قیمت گوشت قرمز در بازار، گفت: در تعیین قیمت کالاها، تورم حرف اول را میزند یعنی وقتی در بازاری تورم داشته باشیم، تاثیر آن روی کالاها نمایان است، ولی در بازار گوشت قرمز مبحث تقاضا و عرضه تاثیر فراوانی دارد. در مدت اخیر یکسری فعالیتها و برنامهها جهت تامین گوشت آن هم به صورت فراوان در حال انجام است که تاثیرات خوبی در روزهای آینده خواهد داشت.
افزایش واردات گوشت قرمز در روزهای آینده
رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به تامین ۸۵ درصد بازار گوشت قرمز از مبادی داخلی، گفت: ۱۵ درصد گوشت مورد نیاز کشور وارد میشود.
پوریان ادامه داد: در هفتههای اخیر شاهد افزایش قیمت گوشت منجمد گوساله در بازار بودیم. این در حالی است که گوشت قرمز از مبادی داخلی و خارجی به وفور تامین میشود که نتیجه آن، کاهش قیمت گوشت قرمز و به ویژه گوشت منجمد در روزهای آینده است.
کاهش قیمت گوشت قرمز؛ بهزودی
رئیس شورای تأمین دام کشور با اشاره به واردات گسترده گوشت قرمز به کشور، گفت: ما شاهد واردات گوشت قرمز با حجم بسیار زیاد در روزهای اخیر روبروییم. بنابراین، با توجه به فراوانی و متنوع بودن انواع گوشت، در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت در بازار خواهیم بود.
پوریان در مورد تاثیر فعالسازی مکانیسم ماشه روی بازار گوشت قرمز در کشور، گفت: اسنپبک تاثیری روی بازار پروتئین و گوشت کشور ندارد زیرا بیشترین نیاز کشور به گوشت از تولید داخل تامین میشود. اگر هم تاثیری داشته باشد بیشتر تاثیر روانی و شوکهای بازاری بوده که با توجه به اینکه این موضوع سیاسی ۱۰ روزی هست که مطرح است، این شوکها تخلیه شده و در حال اتمام است؛ ولی درمجموع تاثیر آنچنانی نخواهد داشت زیرا عرضه و تقاضای گوشت بر کاهش یا افزایش قیمت آن به طور مستقیم موثر است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند در بازار گوشت قرمز نیز شرایط و نابسامانیهایی وجود دارد که در یکی، دو ماهه قبل به دلیل کمبود نهادههای دامی دولتی اتفاق افتاده؛ ولی در حال حاضر نهادههای دامی دولتی به مقدار کافی در بازار موجود است و کمبودی در این زمینه نداریم.