همکاری راهبردی نفت و صندوق توسعه ملی برای جهش تولید نفت و گاز
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از طراحی مدل جدید همکاری با صندوق توسعه ملی با روشهای متنوع سرمایهگذاری برای افزایش تولید نفت و گاز خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد امروز (دوشنبه، هفتم مهر) در نشست مشترک با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با تأکید بر اهمیت این نشست اظهار کرد: هدف این است که کاری بنیادی و با ارزش افزوده بالا برای کشور رقم بزنیم. سرمایهگذاری در صنعت نفت نهتنها اشتغالآفرین است، بلکه صنایع دیگر را نیز به حرکت وامیدارد.
وی با بیان اینکه در مدل جدیدی که با صندوق توسعه ملی برای افزایش تولید ۲۵۰ هزار بشکه نفت توافق کردهایم، روشهای متنوع سرمایهگذاری پیشبینی شده است، افزود: این اطمینان به صندوق داده میشود که بازگشت سرمایه تضمینشده باشد تا بتواند منابع خود را برای سایر پروژهها بهکار گیرد.
سه پروژه نفتی در اولویت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هدف را تبدیل کردن صنعت نفت و در نتیجه کشور به یک کارگاه بزرگ دانست و تصریح کرد: پروژههای متعددی در شرکت ملی نفت ایران در حال اجراست که در میان صدها پروژه فعال، سه پروژه برای این شرکت اهمیت ویژهای دارند. یکی از این پروژهها، افزایش تولید در میدانهای نفت و گاز است که خوشبختانه با اصلاح مدلهای توسعه سنتی این روند در اغلب میدانهای کشور در حال اجراست.
بورد با اشاره به اینکه توسعه میدان آزادگان و میدانهای غرب کارون از دیگر پروژههای مهم است، تأکید کرد: این منطقه از میدانهای مشترک با عراق بهشمار میآید و هدفگذاری شرکت، رساندن تولید آن به یک میلیون بشکه نفت خام در روز است که با ارائه مدلهای توسعه جدید و کار جهادی محقق میشود.
وی یکی دیگر از اولویتهای شرکت ملی نفت ایران را پروژه فشارافزایی پارس جنوبی اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح برای کشور حیاتی است، زیرا بیش از ۷۰ درصد گاز کشور از این میدان تأمین میشود و با ادامه افت فشار مخزن با چالشهای جدی روبهرو خواهیم شد. هرچند مقدمات اجرا آغاز شده و منابع محدودی نیز تزریق شده است، اما این پروژه به سرمایهگذاری گستردهتری نیاز دارد.
خلق منابع ارزشمند با همکاری شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی
مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی نیز در این نشست، حضور صندوق در پروژههای نفت و گاز را یک فرصت استثنایی دانست و بیان کرد: این صندوق معمولاً بین ۲۰ تا ۸۰ درصد در پروژهها مشارکت میکند. همکاری با شرکت ملی نفت میتواند منابع ارزشمندی را برای آینده این صنعت تجهیز کند.
وی با اشاره به لزوم همسویی منافع دستگاهی و ملی اظهار کرد: گاهی تعارض منافع میان سازمانها سبب اختلاف میشود. باید تلاش کنیم تا منافع ملی در اولویت باشد، زیرا مالک اصلی نفت و صندوق توسعه مردم ایران هستند از این رو باید با تعصب ملی تصمیمگیری کنیم.